به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از برگزاری دومین دوره متمرکز منطقه‌ای کشوری جستجو و نجات با سگ‌های امداد در استان کردستان خبر داد و گفت این دوره با حضور مربیان و سگ‌های امداد از سه استان ایلام، کردستان و کرمانشاه اجرا شد.

محمدحسین کبادی در تشریح این دوره گفت: در این برنامه، مربیان و سگ‌های امداد از استان‌های ایلام، کردستان و کرمانشاه حضور دارند و سعی می‌کنیم بر اساس دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های عملیاتی، چالش‌ها و تکنیک‌های تخصصی مرتبط با عملیات جستجو را بررسی و اصلاح کنیم.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این دوره، آموزش ایمنی و امنیت در شرایط ویژه عملیات است. تجربه جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی نشان داد که حوادثی برای سگ‌های امداد رخ می‌دهد و برخی دستاوردهای عملیات‌های گذشته آسیب می‌بیند بنابراین ما این موارد را برای مربیان تشریح و راهکارهای عملی ارائه می‌کنیم.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به فضاسازی عملیاتی و تمرین‌های میدانی بیان کرد: تمرکز اصلی ما بر رفع چالش‌های عملیاتی، اصلاح عملکرد و تقویت توانایی‌های عملیاتی تیم‌هاست تا در مواقع بحرانی، امدادگران و سگ‌های آموزش دیده با آمادگی کامل وارد عملیات شوند.