به گزارش خبرنگار مهر، کتاب کودک و نوجوان «بی‌نمک بانمک» نوشتهٔ سید محمد مهاجرانی، از سوی انتشارات به‌نشر برای دومین‌بار منتشر شد. این اثر از مجموعه کتاب‌های «فرهنگ وقف» است که با هدف آشنایی نسل نوجوان با مفهوم وقف و نقش آن در زندگی اجتماعی نگاشته شده است.

در داستان «بی‌نمک بانمک»، مخاطب با گروهی از دختران یک محله آشنا می‌شود که آرزو دارند کلاس نقاشی برگزار کنند. فائزه، دانشجوی رشته نقاشی و خالهٔ رضوانه، قصد دارد به آن‌ها آموزش دهد، اما بچه‌ها مکانی برای تمرین و یادگیری ندارند. پس از تلاش‌های بی‌نتیجه برای یافتن محل مناسب، در نهایت ننه طوبی ،مادربزرگ ملیکا انبار خانه خود را وقف تأسیس آموزشگاهی کوچک برای بچه‌های محل می‌کند. این اتفاق، هسته اصلی داستان را شکل می‌دهد و مخاطب را با مفهوم «وقف» به‌زبان ساده و کودکانه آشنا می‌سازد.

کتاب «بی‌نمک بانمک» برای گروه‌های سنی ب و ج (کودکان دبستانی و پیش‌نوجوانان) مناسب است و به‌صورت داستانی کوتاه و تصویری، ارزش‌های اجتماعی را با زبانی شاد و روان روایت می‌کند.

در بخشی از کتاب آمده است:

زهرا، نجمه، ملیکا، ستایش، رضوانه و هدی توی بوستان شکوفه که مخصوص خانم‌ها بود، لی‌لی بازی می‌کردند. فائزه، خاله رضوانه، پاورچین پاورچین به طرف بچه‌ها آمد. او دانشجوی رشته نقاشی بود و قصه‌های قشنگی هم می‌نوشت. بچه‌ها آن‌قدر غرق بازی بودند که اصلاً فائزه را ندیدند…