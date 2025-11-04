مریم شریف رضویان، نویسنده کتاب «به امید دیدار» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دلایل نگارش رمانی درباره زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) و انتخاب راوی غیرمعمول این داستان سخن گفت. وی اظهار داشت: نگارش این کتاب به درخواست انتشارات به‌نشر انجام شده است. کامران پارسی‌نژاد مسئول پروژه تولید رمان‌های ائمه معصومین(ع) در انتشارات به‌نشر پیشنهاد نگارش رمانی درباره زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) را داده‌اند.

رضویان با بیان اینکه از سختی‌های کار نوشتن درباره معصومین آگاه بوده، بیان کرد: نام مبارک حضرت زهرا(س) باعث شده تا همه این دشواری‌ها را نادیده گرفته و این پیشنهاد را بپذیرم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا راوی داستان را یک دختر بت‌پرست انتخاب کرده، توضیح داد: وضعیت زنان در صدر اسلام و پیش از آن بسیار اسف‌بار بوده و در برخی قبایل عرب، رسم زنده‌به‌گور کردن دختران رواج داشته است.

این نویسنده با اشاره به اینکه این عمل در قرآن نیز به آن اشاره شده، افزود: همین مسئله باعث شد شخصیت اصلی داستان زنی باشد که صاحب چند دختر است و هم اکنون نیز دختری در شکم دارد. او می‌داند که به محض به دنیا آمدن این نوزاد، رئیس قبیله که پدرشوهرش نیز هست، آن دختر را زنده به گور خواهد کرد.

رضویان خاطرنشان کرد: داستان کتاب «به امید دیدار» با مبارزه این زن با این سنت غلط و سختی‌های ناشی از آن آغاز می‌شود. این کتاب در سه فصل از زاویه‌ای جدید و در متن داستانی دیگر، به زندگی دختر عزیز پیامبر اسلام از دوران بعد از هجرت اشاره دارد و مهمترین اتفاقات زندگی ایشان را ترسیم می‌کند.

کتاب «به امید دیدار» توسط انتشارات به‌نشر برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ توسط منتشر شد و هم اکنون چاپ ششم در دسترس کتاب‌خوانان قرار دارد.