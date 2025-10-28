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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

آمار ازدواج در خراسان جنوبی افزایش یافت

آمار ازدواج در خراسان جنوبی افزایش یافت

بیرجند- سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت سه هزار و ۲۹۷ واقعه ازدواج در استان طی هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱.۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمد زاده صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی از ثبت سه هزار و ۲۹۷ واقعه ازدواج در استان طی هفت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات سنی ازدواج‌ها اظهار داشت: بیشترین فراوانی ازدواج در مردان با ۹.۱ درصد در سن ۲۳ سالگی و در زنان با ۸.۹ درصد در سن ۱۸ سالگی به ثبت رسیده است.

وی در ادامه به تفاوت الگوی سنی در شهرستان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در تمامی شهرستان‌های استان، مردان بیشتر در بازه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال ازدواج کرده‌اند.

محمدزاده با اشاره به سن ازدواج زنان افزود: شهرستان بیرجند با بیشترین ازدواج در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و شهرستان فردوس با تعداد برابر ازدواج در دو گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال و ۲۰ تا ۲۴ سال، الگویی متمایز از سایر شهرستان‌ها دارند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: در سایر شهرستان‌های خراسان جنوبی، بیشترین ازدواج زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال رخ داده است.

محمدزاده با اشاره به شاخص میزان عمومی ازدواج در سال جاری، بیان کرد: استان خراسان جنوبی با ثبت ۶.۲ واقعه ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت، در رتبه یازدهم کشوری قرار دارد.

کد مطلب 6637256

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