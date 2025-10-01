خراسان جنوبی سه ماه پیاپی کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار درباره وضعیت تورم در شهریورماه اظهار داشت: خراسان جنوبی برای سومین ماه پیاپی کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده است.

وی ادامه داد: این دستاورد حاصل اهتمام جدی استاندار و مجموعه دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار و کنترل قیمت‌هاست.

وی افزود: از فروردین‌ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار پس از ۴۶ ماه، نرخ تورم استان از میانگین تورم کشور پایین‌تر قرار گرفت و این روند خوشبختانه در تیر، مرداد و شهریور نیز تداوم پیدا کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یادآور شد: در حالی‌که در مدت مشابه سال گذشته، استان سومین نرخ بالای تورم کشور با ۳۷ درصد را تجربه کرده بود، اکنون شاهد تغییر جایگاه و بهبود محسوس شرایط هستیم.

ذاکریان با اشاره به روند تغییرات تورم ماه‌های اخیر بیان کرد: تورم استان در تیرماه ۳۱.۹ درصد بود که در مرداد به ۳۲.۵ درصد رسید و در شهریورماه به ۳۳ درصد افزایش یافت.

وی گفت: اگرچه این رقم همچنان قابل توجه است، اما اینکه در این آمار توانسته ایم در رتبه اول کاهش باشیم باید از پیگیری های و حضور میدانی استاندار در بین مردم و بازار تشکر کرد.

وی بیان داشت: مهار تورم و ثبات بازار ایجاب می‌کند که مدیریت و نظارت‌ها همچنان تداوم داشته باشد تا جایگاه استان در ماه‌های آینده حفظ شود.

ذاکریان با تاکید بر ظرفیت‌های ویژه خراسان جنوبی گفت: با تفویض اختیارات به استانداران و استفاده از مرزها و بازارچه‌های مرزی می‌توان از فرصت‌های اقتصادی بیش از گذشته بهره برد.

وی گفت: همچنین ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت‌های مستمر بر بازار از جمله اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی حضور میدانی استاندار خراسان جنوبی در مدیریت بازار را مهم‌ترین عامل در تحقق این دستاوردها دانست و خاطرنشان کرد: اگر نظارت‌ها و هماهنگی‌ها با همین جدیت ادامه یابد، می‌توانیم در سه ماهه پایانی سال نیز جایگاه مطلوب استان در کنترل تورم را تثبیت کنیم.