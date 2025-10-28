به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد ظهر سه شنبه در نشست ساماندهی مبادلات مرزی گفت: آغاز فعالیت شبانه‌روزی گمرک مهران با هدف تسهیل در تردد و صادرات کالاهای ایرانی به عراق انجام گرفته است.

وی افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح، مشکلات مربوط به توقف برخی بارهای صادراتی نیز مرتفع شود و مسیر روان‌تری برای مبادلات کالا میان دو کشور فراهم گردد.

سهراب مدیرکل گمرکات استان ایلام نیز اعلام کرد: در هفت ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است. به گفته وی، عمده اقلام صادراتی شامل کاشی و سرامیک، آهن‌آلات، محصولات پلاستیکی و مواد پتروشیمی بوده است.

عمید عاطف، رئیس گذرگاه زرباطیه عراق نیز با اشاره به محدودیت‌های صدور مجوز از سوی دولت مرکزی کشورش ابراز امیدواری کرد با ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک مهران، شاهد رونق بیشتر اقتصادی در دو سوی مرز مهران و زرباطیه باشیم.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که مهران به‌عنوان اصلی‌ترین محور صادرات کالا به عراق، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجاری استان ایلام ایفا می‌کند.