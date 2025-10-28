تمدید مهلت ترخیص کالا در گمرک سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار دادستان سمنان از انبارهای گمرک استان بیان کرد: تمامی کالاهای موجود در انبارها توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تحویل و تحت نظارت گمرک نگهداری می‌شود.

وی افزود: در مورد کالاهایی که نگهداری آن نیاز به شرایط خاص داشته باشد، مرجع تحویل گیرنده و گمرک می‌توانند از پذیرش کالا خودداری کرده و کالا را به انباری که استانداردهای لازم داشته باشد، تحت کلید گمرک هدایت کند

مدیرکل گمرک استان سمنان همچنین بیان کرد: در صورتی که صاحب کالا بعد از مدت‌های مشخص شده در ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، کالا را ترخیص نکند، گمرک موظف است تشریفات متروکه را آغاز کند.

محمد تقی گلی دادستان مرکز استان سمنان نیز بر اهمیت نظارت مستمر، شفاف سازی و رعایت شرایط انبارداری کالاها، مخصوصاً کالاهای پر خطر تاکید کرد و متذکر شد که اینگونه کالاها حتماً در مکان‌های اختصاصی و نصب برچسب مخصوص نگهداری شوند.

وی با بیان اینکه در ️شیوه نگهداری کالاها با توجه به حساسیت آنها در دماهای مختلف دقت لازم انجام گیرد، افزود: حمایت از تولید داخلی و اجرای قوانین و مقررات به صورت ویژه در دستور کار قضائی قرار دارد.