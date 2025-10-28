رحیمدل: امکان جذب اعتبارات ملی با تهیه طرح جامع مدیریت پسماند فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رحیم‌دل، ظهر سه‌شنبه در برنامه اتوبوس خبر شهرداری یزد و در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای «طرح جامع مدیریت پسماند» در شهر یزد گفت: اکنون نقشه راه روشنی برای مدیریت پسماند در شهر جهانی یزد داریم.

وی با اشاره به محرومیت گذشته از اعتبارات ملی به دلیل نداشتن طرح جامع پسماند، اظهار داشت: با دارا بودن این طرح، موفق به خرید دستگاه‌های لازم از کشور آلمان با اعتبار ۳۲ میلیارد تومانی شدیم و ۷ میلیارد تومان نیز اعتبار ملی برای آن جذب کرده‌ایم.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار یزد از اختصاص ۱۵۰ هکتار زمین متعلق به شهرداری برای احداث مرکز پردازش پسماند و دفن پسماند در یزد خبر داد و گفت: در این مرکز، هرگونه تبدیل پسماند به ارزش افزوده از جمله تولید کود کمپوست انجام می‌شود. در همین راستا، سال گذشته ۲۰۰ تن کود کمپوست تولید و در فضای سبز شهری مورد استفاده قرار گرفت که جایگزین کود دامی شده است.

رحیم‌دل با اشاره به سیاست‌های سه‌گانه «بازکاهش، بازیافت و بازمصرف»، بر لزوم کاهش تولید زباله تأکید کرد و افزود: سرانه تولید زباله در یزد که قبلاً ۸۵۰ گرم به ازای هر نفر بود، هم‌اکنون به زیر ۵۰۰ گرم رسیده است.

وی با انتقاد از کارایی پایین مخازن زباله در مدیریت پسماند، گفت: این مخازن علاوه بر کاهش کارایی، باعث تجمع جانوران موذی و فعالیت دوره‌گردهای غیرمجاز می‌شوند. در حال حاضر حدود ۱۵۰ دوره‌گرد غیرمجاز در سطح شهر فعال هستند که با حذف مخازن، این معضل نیز کنترل خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد به نظافت مستمر بافت تاریخی و جمع‌آوری روزانه زباله در این منطقه اشاره کرد و گفت: در معابر دسته دو و کوچه‌های فرعی نیز نظافت و جاروب به صورت هفته‌ای دو بار انجام می‌شود.

رحیم‌دل از برنامه‌ریزی برای تعرفه‌گذاری کیلویی پسماند خبر داد و گفت: به این ترتیب، شهروندانی که زباله بیشتری تولید کنند، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. همچنین مراکز فروشگاهی و تجاری که دورریز بالایی داشته باشند، با جریمه‌های سنگین تا ۱۲ میلیون تومان و در صورت تکرار با ارجاع به دادگاه مواجه می‌شوند.

وی در پایان با تأکید بر نقش محوری مردم در مدیریت پسماند، خاطرنشان کرد: بهترین دستگاه‌های تفکیک پسماند شهرداری، تنها ۱ تا ۲ درصد بازدهی دارند، در حالی که با مشارکت مردم و تفکیک از مبدأ، این رقم به ۲۰ درصد می‌رسد. بنابراین آموزش، انگیزه‌دهی و تسهیل‌گری برای جلب مشارکت عمومی ضروری است.