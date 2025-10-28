به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شربتدار ظهر سه شنبه در همایش شهرداران استان سمنان در استانداری سمنان با اشاره به اهمیت احداث کنارگذرهای شرقی و غربی در ساختار شهری مهدیشهر، این پروژهها را گامی اساسی در راستای توسعه پایدار، ایمنی شهری و تسهیل تردد شهروندان عنوان کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به ساختار خطی شهر و تمرکز ترافیکی در محور بلوار انقلاب، ایجاد مسیرهای جایگزین برای کاهش گرههای ترافیکی و ارتقا پدافند غیرعامل، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده بود و کنارگذرهای شرقی و غربی با همین رویکرد طراحی و اجرا شدند.
شهردار مهدیشهر با بیان اینکه فاز نخست کنارگذر غربی در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و توانست بخشی از بار ترافیکی شهر را کاهش دهد؛ همچنین، این پروژه زمینهساز الحاق ۵۲ هکتار اراضی جدید تحت عنوان شهرک البرز به محدوده شهری شد، تاکید کرد: کنارگذر شرقی بلوار غدیر نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و عملیات جدولگذاری، زیباسازی، کاشت درختان و آمادهسازی مسیر انجام شده و پس از تأمین قیر، آسفالتریزی نهایی آغاز خواهد شد.
شربتدار با اشاره به وضعیت بحرانی قنات طالب آباد در محدوده بلوار شهید سلیمانی گفت: در صورت ریزش این قنات، ارتباط جنوب به شمال شهر بهطور کامل قطع خواهد شد و کنارگذر شرقی بهعنوان مسیر جایگزین، نقش حیاتی در پایداری ارتباطات شهری ایفا خواهد کرد این پروژهها با طراحی درونشهری و پرهیز از حاشیهسازی، علاوه بر ایفای نقش کمربندی، زمینه توسعه اراضی اطراف را نیز فراهم میکنند و مسیر کنارگذر شرقی از میدان جمهوری آغاز شده و به بلوار شهید سقائیان متصل میشود و در ادامه به میدان پروفسور نادریان، بلوار توحید و میدان نماز خواهد رسید.
وی همچنین از برنامهریزی برای اتصال این مسیر به آرامستان جدید شهر خبر داد و افزود: در فاز بعدی، مسیر دسترسی مستقیم از بلوار شهید سقائیان به آرامستان جدید پیشبینی شده تا شهروندان بدون نیاز به دور زدنهای طولانی، به این مجموعه دسترسی داشته باشند.
شهردار مهدیشهر با اشاره به عبور کنارگذر از ضلع جنوبی مجموعه گردشگری اله صفه گفت: این مسیر میتواند موجب رونق گردشگری و جذب سرمایهگذاران شود؛ همچنین با هماهنگی اداره منابع طبیعی، عبور مسیر از داخل پارک منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته تا این فضا به یک پارک شهری استاندارد تبدیل شود. از سوی دیگر فاز اول پروژه کنارگذر شرقی با هزینهای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان آسفالتریزی به اتمام خواهد رسید و بخش عمدهای از عملیات به صورت امانی و با تلاش کارکنان شهرداری انجام شده است.
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