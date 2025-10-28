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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین اعلام شد

مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین اعلام شد

قزوین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر قزوین از میدان میرعماد تا میدان آزادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهسواری اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان‌ماه امسال از ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان از میدان میرعماد به سمت میدان آزادی قزوین برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان افزود: این روز یادآور سه رخداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی داشته می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توجه به ایام دهه اول فاطمیه، تلاش می‌شود مراسم امسال به‌صورت باشکوه و اثرگذار برگزار شود تا جلوه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

شهسواری با اشاره به شرایط حساس منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد: ملت آگاه و استکبارستیز ایران اسلامی امسال نیز با حضور پرشور خود و با شعار محوری «متحد و استوار مقابل استکبار»، بار دیگر وحدت، بصیرت و حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را فریاد خواهند زد.

کد مطلب 6637336

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