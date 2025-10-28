مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهسواری اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان‌ماه امسال از ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان از میدان میرعماد به سمت میدان آزادی قزوین برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان افزود: این روز یادآور سه رخداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی داشته می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توجه به ایام دهه اول فاطمیه، تلاش می‌شود مراسم امسال به‌صورت باشکوه و اثرگذار برگزار شود تا جلوه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

شهسواری با اشاره به شرایط حساس منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد: ملت آگاه و استکبارستیز ایران اسلامی امسال نیز با حضور پرشور خود و با شعار محوری «متحد و استوار مقابل استکبار»، بار دیگر وحدت، بصیرت و حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را فریاد خواهند زد.