به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی چراغی‌پور عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی این رویداد گفت: رخدادهای اخیر، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکای جهان‌خوار علیه ملت ایران، اهمیت بزرگداشت هرچه باشکوه‌تر این روز را دوچندان کرده است.

وی افزود: شعار محوری یوم‌الله ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» تعیین و اعلام شده است.

به گفته چراغی‌پور، این راهپیمایی همزمان با سراسر کشور در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام با اشاره به نقش مشارکت عمومی در تحقق اهداف این روز تصریح کرد: تعامل و همکاری فعال همه دستگاه‌ها و نهادها برای فراهم‌سازی بستر حضور حداکثری مردم در مراسم ضروری است.