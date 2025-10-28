کیاکجوری: مانور سایبری مشترک بین بنادر و گمرکات مازندران برگزار شد

سعید کیاکجوری در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور سایبری مشترک میان اداره‌کل بنادر مازندران و اداره‌کل گمرکات استان خبر داد و افزود: این مانور با هدف سنجش تاب‌آوری سامانه‌های عملیاتی، ارتقای آمادگی سایبری و تقویت هماهنگی میان دو دستگاه در شرایط بحران برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: هدف از برگزاری این مانور، ارزیابی و سنجش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال بنادر در برابر تهدیدات سایبری و بحران‌های احتمالی است.

وی ادامه داد: این مانور همچنین به‌منظور ارتقای هماهنگی میان اداره‌کل بنادر و دریانوردی و گمرکات استان مازندران و افزایش آمادگی سامانه‌های عملیاتی برگزار می‌شود.

وی افزود: بنادر نقش حیاتی در زنجیره تأمین کشور دارند و اجرای چنین مانورهایی جز برنامه‌های ملی امنیت سایبری است که در نهایت موجب افزایش اعتماد و پایداری شبکه‌های عملیاتی خواهد شد.

کیاکجوری در پایان تأکید کرد: برگزاری رزمایش‌ها و مانورهای مشترک بین دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در ارتقای سطح تاب‌آوری و تداوم خدمات بندری در شرایط بحرانی ایفا می‌کند.