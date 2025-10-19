کیاکجوری: ۶ عملیات جستجو و نجات دریایی در مازندران انجام شد

سعید کیا کجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری، از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های ایمنی و محیط‌زیستی در بنادر استان خبر داد.

وی اعلام کرد: طی این مدت، ۶ عملیات جست‌وجو و نجات دریایی با موفقیت کامل انجام شده و در جریان آن، ۸ نفر از حادثه‌دیدگان از خطر غرق‌شدگی نجات یافته‌اند و این عملیات‌ها با همکاری تیم‌های تخصصی امداد دریایی و با استفاده از تجهیزات استاندارد انجام شده است.

کیاکجوری همچنین از برگزاری یک مانور مشترک جست‌وجو و نجات دریایی همراه با تمرین مقابله با آلودگی نفتی در سواحل مازندران خبر داد و افزود: این مانور با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان واحدهای امدادی و زیست‌محیطی اجرا شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت پسماند دریایی اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، ۷۹ مترمکعب پسماند مواد زائد از کشتی‌های تجاری دریافت و ۷۷ مترمکعب زباله جامد از شناورها جمع‌آوری و به مراکز تخلیه منتقل شده است.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های ایمنی دریانوردی و حمایت از سلامت ساکنان مناطق ساحلی عنوان کرد و افزود: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی کشور و در راستای صیانت از محیط‌زیست دریای خزر انجام شده است.

کیاکجوری در پایان تأکید کرد که اداره‌کل بنادر و دریانوردی مازندران با رویکرد پیشگیرانه، به‌صورت مستمر در حال رصد وضعیت ایمنی بنادر و اجرای برنامه‌های آموزشی و عملیاتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی در حوزه دریایی است.