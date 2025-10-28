به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر سه شنبه به مناسبت هفته بیمه سلامت و در نشست با رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان رشت با اشاره به نقش کلیدی بیمه‌ها در ارتقای امنیت روانی و اجتماعی مردم، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها بیمه‌شدگان با آرامش خاطر از خدمات درمانی استفاده می‌کنند، اما در کشور ما هنوز مردم علی‌رغم بیمه‌بودن، دغدغه‌های جدی در دریافت خدمات دارند که نشان می‌دهد نظام بیمه‌ای نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان‌های استان مطالبات قابل توجهی از بیمه‌ها دارند که این مسئله بر روند پرداخت حقوق کادر درمان تأثیر گذاشته است. باید با تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها، این مشکل برطرف شود.

فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان هزینه‌های بیمه و سطح خدمات، تصریح کرد: رقابت ناسالم برخی شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ‌های پایین، موجب کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی بیمه‌گذاران می‌شود. لازم است با نظارت دقیق‌تر، کیفیت خدمات بیمه‌ای متناسب با نیازهای واقعی مردم ارتقا یابد.

میرغضنفری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه بیمه سلامت شهرستان، گفت: بیمه سلامت نقش مؤثری در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بیماران خاص دارد. با برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل میان نهادهای مرتبط، می‌توان رضایت‌مندی مردم را در حوزه سلامت افزایش داد.