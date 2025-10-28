به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دومین روز از نشست معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و همکاران حوزه درمان گفت: گستره مباحث درمان در کشور بسیار وسیع است و در این دو روز تنها بخشی از موضوعات اساسی مطرح شده است. هنوز مباحث مهمی چون وضعیت پرستاران، شرایط استخدامی و آینده نظام درمان نیازمند بررسی دقیق است. امیدوارم با استمرار این نشست‌ها بتوانیم این مسائل را به شکل جامع دنبال کنیم.

توجه به معیشت؛ پایه انگیزه و پایداری در حوزه درمان

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت انگیزه و معیشت نیروهای درمان افزود: اگر می‌خواهیم کادر درمان با علاقه و انگیزه در مسیر خدمت گام بردارد، باید به مسائل معیشتی و رفاهی آنان توجه کنیم. علاقه‌مندی در کار زمانی ماندگار است که دغدغه معیشت کاهش یابد. نیروهای درمانی ما عاشقانه کار می‌کنند و شایسته حمایت واقعی هستند.

تاب‌آوری نظام درمان نیازمند سنجش علمی

رضوی با اشاره به عملکرد نظام درمان در بحران‌های اخیر اظهار داشت: تاب‌آوری واقعی نظام درمان باید بر پایه مطالعات علمی و دقیق سنجیده شود. دوازده روز عملکرد مطلوب در بحران، نشان از توانمندی دارد، اما نباید موجب غفلت از نقاط ضعف شود. دانشگاه‌ها باید میزان آمادگی خود در شرایط بحرانی را با دقت بررسی کنند. دستورالعمل‌های متعددی در حوزه پدافند غیرعامل، اورژانس کشور و بیمارستان‌ها تدوین شده و لازم است این مسیر با نگاه آسیب‌شناسانه ادامه یابد.

پزشک خانواده؛ طرحی ملی در مسیر رضایتمندی مردم

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی چند شهر از جمله بابل، پیشگام اجرای این طرح هستند. هدف ما اجرای تدریجی، علمی و مردمی این طرح است تا در مقیاس کوچک رضایتمندی واقعی ایجاد شود و سپس در سایر شهرها گسترش یابد.

رضوی افزود: دولت از اجرای این طرح حمایت کامل مالی دارد و منابع لازم تأمین شده است. هر اقدامی که در جهت منافع مردم و نظام سلامت باشد، با قدرت دنبال می‌شود.

تقویت نظارت بر مراکز درمانی با رویکرد قانون‌مدار

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر بر مراکز درمانی گفت: در نظارت‌ها باید از رفتارهای شخصی پرهیز شود و قانون ملاک عمل قرار گیرد. برخوردهای احساسی، چهره نظام درمان را مخدوش می‌کند. در صورت بروز تخلف، برخورد باید قاطع، قانونی و بی‌طرفانه باشد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های ساختاری، نبود وحدت رویه در نظارت است، اظهار داشت: لازم است بین سطوح مختلف نظام درمان، زبان مشترکی ایجاد شود تا خدمات به‌صورت منسجم و هماهنگ ارائه شود.

اعتباربخشی بیمارستان‌ها؛ مسیر ارتقای کیفیت خدمات

رضوی با اشاره به اهمیت اعتباربخشی بیمارستان‌ها تصریح کرد: اعتباربخشی ابزاری برای ارتقای کیفیت است، نه محدودیت. وظیفه این واحدها آموزش و ارائه برنامه‌های بهبود کیفیت است. هر مرکز درمانی که از استانداردها فاصله می‌گیرد، باید با مسئولیت‌پذیری مسیر اصلاح را طی کند.

وی تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و در برابر تخلفات کوتاه نخواهیم آمد. برخوردها باید هم قانونی و هم بازدارنده باشد تا احترام به قانون در همه سطوح نهادینه شود.

ایمنی مراکز درمانی؛ اولویت اصلی نظام سلامت

معاون درمان وزارت بهداشت ایمنی مراکز درمانی را از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: در برخی مناطق، بیمارستان‌هایی وجود دارند که از نظر ایمنی و زیرساخت نیاز به بازسازی جدی دارند. وزارت بهداشت به همراه شهرداری‌ها و سازمان آتش‌نشانی در حال تدوین برنامه‌ای مشترک برای ارتقای ایمنی مراکز درمانی است.

ضرورت تصمیم‌گیری علمی در سیاست‌های درمانی

وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری علمی در حوزه درمان گفت: تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی مسیر توسعه پایدار سلامت است. نباید تصمیم‌های احساسی یا غیرکارشناسی بر سیاست‌های درمانی اثر بگذارد؛ سلامت مردم مهم‌تر از هر ملاحظه‌ای است.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند جراحی‌های تخصصی، تصویربرداری و خدمات پرهزینه باید بر اساس اندیکاسیون علمی عمل شود. گاهی تعداد بالای خدمات، نشانه کیفیت نیست بلکه بیانگر ضعف نظارت است.

دعوت به همدلی و نقد سازنده

رضوی در پایان سخنان خود، خطاب به معاونان درمان دانشگاه‌ها گفت: از نقد نترسید. هر طرح ملی باید پیش از اجرا مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. من هیچ‌گاه نگاه بالا به پایین نداشته‌ام و باور دارم معاونان درمان کشور از من آگاه‌ترند و بیش از هر کسی دل‌نگران نظام سلامت هستند. با همفکری، نقد سازنده و تدبیر جمعی می‌توان مسیر اصلاح را ادامه داد.

وی تأکید کرد: هدف ما ایجاد نظام درمانی مردم‌محور، قانون‌مدار و مقاوم است. تا زمانی که همدلی و نگاه علمی حاکم باشد، می‌توانیم در برابر هر بحرانی تاب‌آور بمانیم.

نشست معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مشهد، با تأکید بر اصلاح ساختارها، ارتقای نظارت، بهبود معیشت نیروهای درمان، اجرای علمی طرح پزشک خانواده و تقویت تاب‌آوری نظام سلامت، نقطه عطفی در همگرایی مدیران حوزه درمان بود؛ نشستی که پیام اصلی آن از زبان دکتر رضوی روشن بود: سلامت مردم، خط قرمز ماست و با همدلی، علم و قانون می‌توانیم آینده درمان کشور را بسازیم.