فهرست مراکز درمانی و زیبایی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جلال غفارزاده، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، از شناسایی و اعلام فهرست تعدادی از مراکزی که بدون مجوز رسمی و عمدتاً در حوزه خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی این مراکز گفت: این واحدها علاوه بر ارائه خدمات بدون تأیید وزارت بهداشت، در فضای مجازی نیز اقدام به تبلیغات گسترده کرده‌اند که می‌تواند سلامت و حقوق عامه مردم را به‌طور جدی تهدید کند.

غفارزاده تأکید کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان، فهرست این مراکز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و رسانه‌های عمومی منتشر خواهد شد تا مردم از مراجعه به مراکزی که سلامت آنان را به خطر می‌اندازد، خودداری کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی و برخورد با این تخلفات از سوی این مرکز و سایر نهادهای نظارتی به صورت مستمر در حال پیگیری و اجرا است.