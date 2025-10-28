به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در آستانه هفته نوجوان، نخستین نشست هم‌اندیشی قرارگاه نوجوانی استان ایلام با حضور مسئولان و نمایندگان نهادهای فرهنگی و اجرایی برگزار شد و بر لزوم مشارکت و هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های اثرگذار برای این مناسبت تأکید شد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان ایلام، در این نشست گفت: نوجوانان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و باید در مسیر رشد فکری، ایمانی و اجتماعی آنان با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی گام‌های جدی برداشته شود. هفته نوجوان فرصت ارزشمندی است تا ظرفیت‌های این نسل خلاق و مؤمن به‌درستی شناسایی و تقویت شود.

حجت الاسلام منوچهر رئیسی با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: برنامه‌ریزی صحیح و تقسیم کار میان نهادها می‌تواند موجب برگزاری باشکوه هفته نوجوان شده و آثار مثبت آن در طول سال استمرار یابد.

در این نشست که با حضور مسئول بنیاد ملی نوجوان استان ایلام، مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان، نمایندگان سازمان دانش‌آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیاء، امور جوانان استانداری ایلام، حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، قرارگاه امور مساجد و جمعیت هلال‌احمر برگزار شد، مقرر گردید جلسات قرارگاه نوجوانی استان به‌صورت ماهانه ادامه یابد