به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در سومین نشست قرارگاه نوجوانی استان، با اشاره به جنگ شناختی تمام‌عیار علیه نسل نوجوان، بر لزوم اتحاد دستگاه‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک، اثربخش و میدانی برای مقابله با این چالش تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: اگر قرار به رفع آسیب‌های اجتماعی برای نسل نوجوان هست، تنها راه، همکاری، همدلی برادرانه و هماهنگی نهادهای فرهنگی و اجرایی مرتبط با نسل نوجوان و حضور فعال در میدان عمل است.

وی در ادامه با اشاره به اثرگذاری اعتکاف در روحیه معنوی نوجوانان افزود: انتظار امید است که همه دستگاه‌های مرتبط با نوجوانی به جهت ارتباط نوجوانان با قرآن و زندگی با آیه‌ها در اعتکاف همکاری مضاعف کنند.

در پایان این نشست، اعضای قرارگاه توافق کردند کارگروه‌های مشترک پژوهشی برای عملیاتی‌سازی ایده‌ها و برنامه‌های مطرح‌شده همانند تنظیم راهبرد قرارگاه نوجوانی و تنظیم طرحی به جهت شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکار به حسب امر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صورت گیرد.