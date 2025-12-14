  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

قادری:اعتکاف دانش‌آموزی برنامه‌ای اثربخش برای مقابله با جنگ شناختی است

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: اعتکاف دانش‌آموزی برنامه‌ای اثربخش برای مقابله با جنگ شناختی علیه نسل نوجوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در سومین نشست قرارگاه نوجوانی استان، با اشاره به جنگ شناختی تمام‌عیار علیه نسل نوجوان، بر لزوم اتحاد دستگاه‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک، اثربخش و میدانی برای مقابله با این چالش تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: اگر قرار به رفع آسیب‌های اجتماعی برای نسل نوجوان هست، تنها راه، همکاری، همدلی برادرانه و هماهنگی نهادهای فرهنگی و اجرایی مرتبط با نسل نوجوان و حضور فعال در میدان عمل است.

وی در ادامه با اشاره به اثرگذاری اعتکاف در روحیه معنوی نوجوانان افزود: انتظار امید است که همه دستگاه‌های مرتبط با نوجوانی به جهت ارتباط نوجوانان با قرآن و زندگی با آیه‌ها در اعتکاف همکاری مضاعف کنند.

در پایان این نشست، اعضای قرارگاه توافق کردند کارگروه‌های مشترک پژوهشی برای عملیاتی‌سازی ایده‌ها و برنامه‌های مطرح‌شده همانند تنظیم راهبرد قرارگاه نوجوانی و تنظیم طرحی به جهت شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکار به حسب امر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صورت گیرد.

