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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

نبی پور:مشهد دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه گردشگری سلامت است

نبی پور:مشهد دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه گردشگری سلامت است

مشهد- معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی گفت: علاوه بر جنبه‌های گردشگری زیارتی به‌واسطه وجود مرجع امام رضا (ع)، مشهد دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه گردشگری سلامت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نبی‌پور، در دیدار با سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مشهد در حوزه گردشگری، اظهار کرد: علاوه بر جنبه‌های گردشگری زیارتی به‌واسطه وجود مرجع امام رضا (ع)، مشهد دارای ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه گردشگری سلامت است. این قابلیت می‌تواند برای شیعیانی که به قصد زیارت به این شهر سفر می‌کنند، فرصت‌های مفیدی فراهم کند.

معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی افزود: ما در تلاشیم تا میزبانی شایسته‌ای برای تمامی زائرین امام رضا (ع) باشیم و خوشحالیم که مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور میزبان زائرین از کشورهای مختلف از جمله پاکستان است.

وی با قدردانی از حمایت‌های پاکستان در جنگ ۱۲ روزه از ایران، گفت: میزبانی از نمایندگان کشور دوست و برادر پاکستان در مشهد برای همه ایرانی‌ها و به‌ویژه برای ما در مشهد افتخاری بزرگ است.

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار از میزبانی شایسته مشهد برای زائرین پاکستانی قدردانی کرد.

کد مطلب 6637885

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