سرمایه اجتماعی شکل گرفته در دوران جنگ را باید قدر بدانیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی‌پور عصر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار جدید شهرستان گناباد در سالن همایش‌های کوثر دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه جنگ تحمیلی درس‌های بزرگی به ما داد، اظهار کرد: باید هر ایرانی با هر سلیقه و اندیشه که دلش برای وطن می تپد را بپذیریم و سرمایه اجتماعی شکل گرفته در این دوران را قدر بدانیم.

معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی به شرایط سخت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، اغتشاشات و ناترازی های تابستان سال سختی را برای ما رقم زد که خوشبختانه همه این مسائل با کمک مردم مدیریت شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت در وضعیتی که اقتصاد، امنیت و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید است، توانست مدیریت درستی در فضای جنگ تحمیلی داشته باشد که حتی منتقدان نیز به این مساله اذعان دارند.

نبی پور با اشاره به اینکه همبستگی اضطراری برای حفظ بقا در شرایط جنگ بوجود می آید، به برگزاری پویش‌ها و برنامه‌های مختلف اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: باید این همبستگی اضطراری را تبدیل به سرمایه اجتماعی کنیم و آن را گسترش دهیم.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، از خدمات ۱۴ ماهه محمد زارعی در مدت تصدی مسئولیت فرمانداری گناباد قدردانی و ابوالفضل حکیمی پور که سابقه فرمانداری فیروزه، معاون شهردار نیشابور و بازرسی استانداری خراسان رضوی را دارد به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.