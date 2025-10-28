پدافند غیرعامل فرهنگ پیشگیری و صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در پیامی هفته پدافند غیر عامل را گرامی داشت.



متن پیام به شرح زیر است؛



بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته پدافند غیرعامل، یادآور خردمندی، تدبیر و دوراندیشی در برابر تهدیدها و حوادثی است که می‌تواند امنیت، آرامش و پایداری جامعه اسلامی را هدف قرار دهد. در آموزه‌های دینی ما، دفاع و صیانت از جان، مال، ایمان و سرزمین از ارزشمندترین وظایف امت اسلامی به شمار می‌آید.



پدافند غیرعامل نه‌تنها یک ضرورت فنی یا مدیریتی، بلکه یک فرهنگ متعالی و جهادی است که ریشه در ایمان، بصیرت و خودباوری دارد. این فرهنگ، بر پایه اصل پیشگیری، هوشیاری و کاهش آسیب‌ها بنا شده و بر همه آحاد جامعه، به‌ویژه نهادهای فرهنگی و مذهبی، فرض است که آن را گسترش دهند و درونی سازند.



آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به عنوان خاستگاه معرفت دینی، ایمان و اخلاق اسلامی، همواره بر خود وظیفه می‌داند که در کنار مردم و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش نماید. این آستان ملکوتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی خود، در مسیر آگاهی‌بخشی، آموزش و ترویج روحیه پایداری و خوداتکایی گام برمی‌دارد.



اینجانب ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، از تلاش‌های مخلصانه و مجاهدانه همه دست اندرکاران پدافند غیرعامل در سراسر کشور تقدیر و تشکر می‌کنم. یقین دارم با اتکال به خداوند متعال، تبعیت از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله‌العالی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، علمی و اجرایی، می‌توانیم در برابر هر تهدیدی، با کمترین آسیب و بیشترین پایداری، از دستاوردهای ارزشمند نظام اسلامی صیانت کنیم.