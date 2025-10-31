به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ علی ملک، با اشاره به نقش حیاتی پدافند غیرعامل در حفاظت از کشور گفت: هدف ما ایجاد امنیت و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و مردم است، بدون آنکه از سلاح استفاده کنیم.

وی افزود: شعار امسال هفته پدافند غیرعامل «تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» است و تجربه‌های گذشته نشان داده است که همکاری مردم با نیروهای مسلح، به ویژه در شرایط بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت ملی دارد.

ملک با ذکر نمونه‌ای از موفقیت‌های پدافند غیرعامل اظهار کرد: زمانی که حمله سایبری به پخش صدا و سیما صورت گرفت، اقدامات پیشگیرانه باعث شد شبکه‌های رسانه‌ای بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی همچنین بر اهمیت اجرای دقیق اصول پدافند غیرعامل در تمام دستگاه‌های اجرایی استان‌ها تأکید کرد و گفت: اگر این قواعد رعایت شود، تضمین تداوم خدمات حیاتی و حفاظت از مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی اظهار کرد: معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند در گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل نقش مؤثری ایفا کنند و مدیران مدارس مسئولیت دارند محیط آموزشی را به محلی امن برای نسل آینده تبدیل کنند.