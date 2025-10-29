قلعه نویی: درصدی از قرارداد بازیکنان باید به پیشکسوتان تعلق بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در مراسم تشییع پیکر اکبر کارگرجم پیشکسوت تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: کارگرجم یکی از اسطوره‌های خوب فوتبال ایران بود. همه او را دوست داشتند و متعلق به رنگ خاصی هم نبود؛ از نگاه جامعه ورزش، محبوبیتش فراتر از رنگ‌ها بود.

وی افزود: فکر می‌کنم بازی با امارات یا ازبکستان در تهران بود که او را دعوت کردیم تا تجدید دیداری با او داشته باشیم. هرچند اعتقاد من این است که مسئولان ورزش باید توجه بیشتری به پیشکسوتان داشته باشند، نه فقط در مسائل مالی بلکه در احترام، محبت و توجه. همین احترام‌ها می‌تواند پیشکسوتان را به بسیاری از مسائل امیدوار کند. خدا را شکر با حضور احمد دنیامالی (وزیر ورزش و جوانان) این توجه بیشتر شده، اما هم فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش باید سرعت کار را در این زمینه افزایش دهند. اینکه فقط بیاییم در امجدیه یک دوری بزنیم و برویم، ناراحت‌کننده است. به هر حال، مرحوم کارگرجم انسان بسیار خوبی بود. اگر اشتباه نکنم، سه قهرمانی در جام ملت‌های آسیا داشت، برادرش هم قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا را تجربه کرده بود، ولی با وجود همه این افتخارات، انسانی افتاده و بااخلاق بود. ان‌شاءالله خداوند او را با انبیا و اولیا محشور کند.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: حدود یک سال پیش، نامه‌ای به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و شخص رئیس فدراسیون نوشتم و پیشنهاد دادم درصدی از کل قراردادهای بازیکنان کم شود تا صندوقی برای حمایت از پیشکسوتان تشکیل شود. پیشنهاد من این بود که هیئت امنایی مشخص شود و درصدی از قراردادها، مثلاً یک یا دو درصد، به این صندوق واریز گردد تا بین پیشکسوتان عزیز تقسیم شود.

او خاطر نشان کرد: بازیکن امروزی ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر حتی اگر فوتبالش هم تمام شود، دیگر مشکل مالی ندارد، چون در این دوران آن‌قدر درآمدها بالاست که می‌توانند زندگی‌شان را تأمین کنند. اما پیشکسوتان دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ به حمایت بیشتری نیاز دارند، چه از نظر توجه و چه از نظر مالی. آن نامه را نوشتم و مهدی تاج هم دستور اولیه‌اش را داد، اما از تریبون شما استفاده می‌کنم تا دوباره این موضوع را مطرح کنم و از هیئت رئیسه خواهش می‌کنم این طرح را عملیاتی کنند.

قلعه نویی در پایان گفت: اینکه فقط وقتی یکی از پیشکسوتان فوت می‌کند، مراسمی بگیریم و بعد همه برویم، درست نیست. اجرای چنین طرحی نه هزینه زیادی دارد و نه مخالفتی ایجاد می‌کند؛ همه بازیکنان و مربیان راضی هستند. اگر یکی دو درصد از قراردادها کم شود و به این صندوق برود، می‌شود پیشکسوتان را شناسایی کرد و ماهیانه مبلغی به آن‌ها پرداخت کرد یا بخشی از پول را در طرح‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفت. فکر می‌کنم حدود یک سال و نیم پیش آن نامه را ارسال کردم و شاید در هیئت رئیسه قبلی بررسی شده یا نه، اما حالا از هیئت رئیسه فعلی می‌خواهم که این طرح را جدی بگیرند. البته باید کارشناسی دقیق‌تری روی آن انجام شود، اما در اصل، این طرح بسیار خوبی است.