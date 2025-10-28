به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص جلسه تخصصی امروز در وزارت ورزش در خصوص تیم ملی در مسیر آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: مهم‌ترین موضوعی که امروز در خصوص آن بحث شد بررسی عملکرد تیم ملی ایران برای حضور قدرتمندانه در جام جهانی ۲۰۲۶ بود. در این جلسه گزارشی در خصوص صعود زودهنگام توسط قلعه نویی و الهویی ارائه شد و سپس برنامه در نظر گرفته شده برای آماده سازی تیم ملی از سوی کادرفنی ارائه شد. گزارش مدیریتی مهدی تاج در ادامه گزارش فنی ارائه شد. شرایط مدیریتی تیم ملی نیز مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: دنیامالی وزیر ورزش نیز حمایت خود را در این خصوص اعلام کردند. وقتی مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان فرمودند که اتفاقات بی‌سابقه‌ای در یک سال اخیر در ورزش کشور رقم خورده، در کنار زحماتی که سایر رشته‌ها کشیده‌اند، یکی از این مصداق‌ها صعود تیم ملی به جام‌جهانی دو هفته مانده به پایان این رقابت‌های انتخابی است. بنابراین انتظار این است که اگر حاشیه‌ای از سمت یک روزنامه مطرح می‌شود، بدون توجه به این حواشی کادر فنی و فدراسیون فوتبال برای خوشحالی مردم و عزت پرچم عزیز ایران تمام تلاش خود را به کار گیرند.

علوی از اهمیت وزیر ورزش به تیم امید گفت و اظهار داشت: موضوع دیگر هم بحث توجه به تیم امید بود. امیدوار هستیم با توجه به اهمیتی قابل درخوری که رقابت‌های بین المللی این رده دارد حمایت‌های لازم نیز صورت بگیرد.

سخنگوی فدراسیون تصریح کرد: زمان به سرعت در گذر است و خوشبختانه می‌بینید که برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حال انجام برای ماه‌های پیش رو است. یکی از نخستین رویدادهایی که خیلی زود فکر می‌کنم موعد آن فرا می‌رسد بازی‌های تیم امید در جام ملت‌های آسیا در عربستان است. در جلسه امروز هم دنیامالی، مهدی تاج و امیر قلعه نویی درباره آینده تیم ملی صحبت‌های زیادی کردند و همه از نمایش موفق این تیم در مرحله مقدماتی صحبت کردند و همه تاکید بر ادامه روند داشتند.

علوی یاداور شد: در خصوص بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران نیز با توجه به تقویم فیفا از ماه مارچ میلادی تا زمان جام جهانی مورد تاکید قرار گرفت. از فروردین ۱۴۰۵ تا خردادماه سه ماه زمان فرصت است که دقیقاً بر اساس سبک حریفان در جام جهانی، تیم ملی محک می‌خورد. پس از پایان لیگ برتر فصل جاری، بازیکنان بلافاصله در اختیار تیم ملی قرار می‌گیرند.

نکته مهم دیگر هم این بود که بلافاصله پس از پایان جام جهانی، بازی‌های جام ملت‌های آسیا نیز برگزار می‌شود. من فکر می‌کنم سال اینده و ماه‌های باقیمانده از همین امسال روزها و شب‌های مهمی در تمام رده هاست. ۱۵ اعزام در مهر و آبان ماه جاری داشته ایم. امیدوار هستیم همگرایی و همبستگی که در جامعه فوتبالی وجود دارد کمک کند تا مثل همیشه، جامعه فوتبال بتواند پرچم ایران را به اهتزاز در آورد.