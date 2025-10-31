به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، احسان ثقفی در چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیش از هزار شرکت عضو دارد که در زمینه طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات متنوع این صنعت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: با وجود تحریم‌های گسترده علیه صنعت نفت کشور، هیچ‌یک از صنایع ما متوقف نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه پروژه‌های جدید محدودی داریم اما نگهداشت و ادامه تولید به تعمیرات وابسته است و این تعمیرات به تجهیزات نیاز دارد و این تجهیزات توسط شرکت‌های عضو انجمن تأمین می‌شود که حدود ۷۰ درصد از شرکت‌های فعال در این حوزه را پوشش می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران افزود: ما توانایی ساخت ۸۵ درصد تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را داریم و بیش از ۷۰ درصد این تجهیزات در خطوط مختلف بهره‌برداری شده و با موفقیت آزمایش‌های عملیاتی خود را پشت سر گذاشته‌اند.

ثقفی با اشاره به اینکه این تجهیزات در سال‌های اخیر عملکرد موفقی داشته است و سفارش‌ها همچنان ادامه دارد، ابراز کرد: از نظر کیفیت، محصولات ما به سطحی رسیدند که به کشورهای همسایه مانند عراق، آسیای میانه، ونزوئلا و حتی روسیه صادر می‌شوند.

به گفته وی، برخی از این تجهیزات با بومی‌سازی ۹۵ درصد در ایران تولید شده و پس از صادرات، به دلیل محدودیت‌های تحریمی، گاهی با نام کشورهای دیگر بازتوزیع می‌شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در ادامه به تنوع تجهیزات صادراتی اشاره کرد و گفت: تجهیزات ثابت، اتصالات، کاتالیست‌ها و برخی تجهیزات دوار از جمله محصولاتی هستند که صادر می‌کنیم. این شرایط نشان‌دهنده توانمندی مناسب تولیدکنندگان داخلی در حوزه فناوری و کیفیت است.

ثقفی با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت، اظهار کرد: چالش‌های ما مشابه سایر صنایع، از ناترازی انرژی گرفته تا مشکلات قدیمی در حوزه بیمه، بانک و مالیات است؛ هرچند شکل این مشکلات ممکن است تغییر کرده باشد اما همچنان ادامه دارند.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی تنها با شعار به نتیجه نمی‌رسد. اگرچه اقداماتی انجام شده اما امیدوارم این شعارها به اقدامات عملی و مؤثر تبدیل شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران افزود: تولیدکنندگان ما که در خط مقدم صنعت فعالیت می‌کنند ایثارگران واقعی هستند، آنها می‌توانستند سرمایه خود را در بخش‌های دیگر با سود بالاتر مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ۳۰ تا ۴۰ درصد به کار گیرند اما به خاطر حفظ اشتغال پایدار به فعالیت در این حوزه ادامه می‌دهند.

تقفی با انتقاد از رفتار برخی کارفرمایان دولتی، گفت: کارفرمایان دولتی که به طور عمده در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کنند با تولیدکنندگان داخلی به‌گونه‌ای رفتار نمی‌کنند که با شرکت‌های خارجی می‌کنند در حالی که در تعامل با خارجی‌ها پیش‌پرداخت می‌دهند، تضمین نمی‌خواهند و با احترام برخورد می‌کنند اما از تولیدکننده داخلی انتظار دارند با ۲۰ درصد پیش‌پرداخت کار را شروع کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تولیدکننده با مشکلات متعددی مانند قطعی برق، ناترازی انرژی، تأخیر در پرداخت‌ها و جریمه‌های تأخیر مواجه است. چرا تولیدکننده باید تمام ضررها را متحمل شود؟ دولت باید زیرساخت‌های لازم مانند تأمین انرژی را فراهم کند. چرا تولیدکننده باید درگیر تأمین انرژی باشد؟ چرا هزینه‌های اضافی مانند افزایش بهای برق یا هزینه‌های ترانزیت به او تحمیل می‌شود؟

ثقفی درباره اهداف چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: نمایشگاه‌ها معمولاً توسط کارفرمایان برگزار می‌شوند و گاهی رویکردی از بالا به پایین نسبت به تولیدکنندگان دارند اما ما تصمیم گرفتیم از نمایشگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود حمایت کنیم و در سیاست‌گذاری آن مشارکت داشته باشیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خاطرنشان کرد: هرچند نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۲.۵ برابری شرکت‌کنندگان رونق بیشتری داشته اما استقبال کارفرمایان دولتی به اندازه کافی نبوده است حتی حضور معدود شرکت‌های کارفرمایی با اصرار و رایزنی صورت گرفته است؛ این وضعیت شایسته نیست.

ثقفی افزود: با وجود تأکید بر خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان شاهد برگزاری نمایشگاه‌ها توسط شرکت‌های خصولتی هستیم. در هیچ جای دنیا چنین رویکردی وجود ندارد. چرا نباید انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که تخصصی‌ترین نهاد در این حوزه است، خودش نمایشگاه را برگزار کند؟

وی اضافه کرد: اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور از گذشته‌های دور شناخته شده است اما حمایت کارفرمایان از این نمایشگاه در حد انتظار نبوده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت ایران با بیان اینکه حمایت واقعی از تولید، تضمین‌کننده اشتغال پایدار و اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر دست به دست هم دهیم، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و از مسئولان دعوت می‌کنیم که با حضور در نمایشگاه، از تلاش‌های تولیدکنندگان حمایت کنند و به آنها انگیزه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از هشتم تا یازدهم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان در حال برگزاری است.