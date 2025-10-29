افزایش ۱۶ درصدی صادرات ایران به عمان در ۵ ماه نخست ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، کشور عمان جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر دارد که ۴۰ درصد آن خارجی هستند؛ این کشور همواره به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. در همین رابطه بررسی وضعیت روابط تجارت ایران و عمان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که تجارت دو کشور روند صعودی داشت و حجم مبادلات با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱.۱۵۳ میلیارد دلار رسید.

در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران به عمان با ۱۶ درصد افزایش، به ۷۸۰ میلیون دلار رسید و نقش اصلی را در رشد تجارت ایفا کرد، در حالی که واردات ایران از عمان ۳۷۳ میلیون دلار ثبت شد. این در حالی است که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات ایران به عمان ۶۷۵ میلیون دلار و واردات ۳۶۳ میلیون دلار بوده و حجم کل مبادلات ۱.۰۳۸ میلیارد دلار گزارش شده بود.

رشد تجارت ایران و عمان در نیمه نخست سال جاری عمدتاً به بهبود زیرساخت‌های لجستیک، توسعه بنادر چابهار، صحار و دقم، افزایش مسیرهای کشتیرانی مشترک و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مربوط می‌شود. همچنین تنوع کالایی صادرات ایران شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد غذایی و میوه و تره‌بار و نقش عمان به عنوان هاب صادرات مجدد، موجب افزایش مبادلات شده است.

از سوی دیگر، طبق اعلام فعالان اقتصادی، موانعی مانند رقابت با صادرکنندگان امارات، ترکیه و هند، الزامات استاندارد و گواهی کیفیت، نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های لجستیکی همچنان چالش‌هایی برای بازرگانان ایرانی به شمار می‌رود. همچنین برخی مقررات عمان، مانند نیاز به نماینده محلی برای برخی کالاها، می‌تواند ورود شرکت‌های جدید ایرانی را کند کند.

با وجود این چالش‌ها، چشم‌انداز تجارت ایران و عمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ مثبت ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات سالانه از مرز ۲.۵ میلیارد دلار عبور کند. ترکیب کالایی مبادلات شامل صادرات محصولات کشاورزی، دام، پتروشیمی و مواد خام و واردات ذرت دامی، روغن آفتابگردان و محصولات صنعتی و معدنی، نشان‌دهنده تقاضای بالای منطقه‌ای برای این کالاهاست. تقویت همکاری‌های رسمی، کاهش تعرفه‌ها و توسعه روابط بخش خصوصی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر ادامه روند صعودی تجارت دو کشور به شمار می‌رود.