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۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۷

«توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله آمریکا با هند

«توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله آمریکا با هند

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که یک «توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله با وزیر دفاع هند امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر جنگ آمریکا از امضای «توافقنامه چارچوب دفاعی» ۱۰ ساله با هند خبر داد.

«پیت هگست» ضمن اعلام این خبر گفت: من یک توافقنامه چارچوب دفاعی ۱۰ ساله بین ایالات متحده و هند را با «راجنات سینگ» وزیر دفاع این کشور امضا کردم.

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: توافقنامه چارچوب دفاعی با هند سنگ بنای ثبات و بازدارندگی منطقه‌ای است.

وی تصریح کرد: دو کشور آمریکا و هند در حال افزایش هماهنگی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری‌های فناوری هستند.

وزیر جنگ آمریکا همچنین دیدار با همتای چینی خود را خوب و سازنده توصیف کرد و در عین حال گفت که مراتب نگرانی واشنگتن را از فعالیت های پکن در دریای چین جنوبی به وزیر دفاع چین اطلاع داده است.

کد مطلب 6639964

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