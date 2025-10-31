به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوشبخت صبح جمعه در آئین اختتامیه جشنواره‌های دانش‌آموزی منطقه ۹ کشوری که با حضور نمایندگان استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهنگیان و دانش‌آموزان، اظهار کرد: خدمت در سرزمین عزیز هرمزگان توفیق الهی است و از زحمات تمامی همکاران در برگزاری این جشنواره ارزشمند قدردانی می‌کنم.

سه میلیون دانش‌آموز در جشنواره‌ها و پویش‌های فرهنگی شرکت دارند

خوشبخت با اشاره به گستردگی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در میان دانش‌آموزان کشور گفت: سالانه بیش از سه میلیون دانش‌آموز در ۱۵ جشنواره و پویش مختلف فرهنگی، هنری و پرورشی شرکت می‌کنند که مراحل داوری آن‌ها در سطح منطقه، استان و در نهایت کشور برگزار می‌شود.

او افزود: جشنواره‌هایی چون «کتاب‌خوانی دانایی و توانایی»، «تئاتر درسی»، «کارنامه دانش‌آموزی» و «همصدا» از جمله رویدادهایی هستند که زمینه‌ساز بروز استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان شده‌اند.

لزوم تقویت بخش پرورشی در کنار آموزش

رئیس اداره برنامه‌ریزی کانون‌های فرهنگی تربیتی با تأکید بر اهمیت توازن میان آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در آموزش و پرورش دو بخش اساسی داریم؛ یکی بسته آموزشی شامل کتاب، کلاس و معلم و دیگری سبد تربیتی و پرورشی. متأسفانه بخش دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاهی در سایه اهداف آموزشی و کنکور محور قرار دارد.

وی افزود: با توسعه جشنواره‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس و کانون‌ها، می‌توان دانش‌آموزان را به بخش دوم سبد تحصیلی یعنی تربیت پرورشی سوق داد تا در نهایت دانش‌آموزانی در تراز جمهوری اسلامی ایران تربیت شوند.

هر دانش‌آموز، یک نقش پرورشی در مدرسه

خوشبخت از اجرای طرح «نقش‌باوری پرورشی» در مدارس کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، هر دانش‌آموز باید در مدرسه یک نقش فرهنگی یا پرورشی بر عهده گیرد. این نقش‌ها در قالب تشکل‌هایی مانند بسیج دانش‌آموزی، سازمان دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی و سایر تشکل‌های بومی تعریف می‌شود.

او هدف از اجرای این طرح را «تقویت هویت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت فرهنگی دانش‌آموزان» عنوان کرد.

فرصت ورود مستقیم به دانشگاه فرهنگیان برای برگزیدگان جشنواره‌ها

خوشبخت در بخش دیگری از سخنان خود به امتیازات ویژه دانش‌آموزان برگزیده در جشنواره‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزانی که در جشنواره‌ها و پویش‌های فرهنگی هنری حائز رتبه‌های برتر کشوری شوند، از امتیاز ویژه ورود مستقیم به دانشگاه فرهنگیان برخوردار خواهند بود. این امتیاز معادل ۳۵۰ نمره است و فرصتی طلایی برای ورود به مسیر معلمی محسوب می‌شود.

رئیس اداره برنامه‌ریزی کانون‌های فرهنگی تربیتی ضمن تقدیر از مدیران و مربیان فرهنگی هرمزگان و سایر استان‌های شرکت‌کننده، بر استمرار برگزاری جشنواره‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق برای جذب دانش‌آموزان مستعد تأکید کرد و گفت: با تلاش همه‌جانبه همکاران پرورشی و فرهنگی، ان‌شاءالله جشنواره‌ها به بهترین شکل برگزار و زمینه رشد، خلاقیت و شکوفایی دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.