به گزارش خبرنگار مهر، حسین اردستانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته پیشوا و همزمان با هفته امور تربیتی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، اظهار داشت: هفته امور تربیتی یادآور نگاه عمیق و الهی به مقوله تعلیم و تربیت در نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه مدرسه در نظام جمهوری اسلامی ایران صرفاً محل انتقال دانش نیست، افزود: مدرسه کانون پرورش ایمان، اخلاق، هویت دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان است و باید به همه ابعاد وجودی آنان توجه شود.

مدیر آموزش و پرورش پیشوا با اشاره به شرایط فرهنگی جامعه و ضرورت هوشیاری در برابر هجمه‌های نرم دشمنان، نقش معاونان پرورشی، مربیان تربیتی و مشاوران مدارس را خطیر توصیف کرد و گفت: همکاران حوزه پرورشی افسران جبهه فرهنگی هستند که با صبر و دلسوزی در مسیر هدایت نسل آینده گام برمی‌دارند.

اردستانی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پرورشی شهرستان بیان کرد: طی یک سال اخیر توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گرفته و تأسیس کانون فرهنگی ـ هنری دانش‌آموزان به‌زودی محقق می‌شود تا زمینه شکوفایی استعدادهای هنری فراهم شود.

وی از پیگیری برای راه‌اندازی خانه تئاتر دانش‌آموزی شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های هنری منطقه، این مطالبه فرهنگی با حمایت مسئولان در حال پیگیری است.

مدیر آموزش و پرورش پیشوا احداث اردوگاه دانش‌آموزی را از دیگر برنامه‌های مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اردوها نقش مؤثری در تقویت مهارت‌های اجتماعی، روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دارند و اقدامات اولیه برای ایجاد اردوگاه دانش‌آموزی آغاز شده است.

اردستانی همچنین به فعالیت‌های مرکز مشاوره آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در طول سال تحصیلی جلسات متعدد مشاوره فردی و گروهی برای دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی برگزار شده و با همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های مرتبط، اقدامات پیشگیرانه دنبال شده است.

وی افزود: مدارسی که به دلیل شرایط اجتماعی و جغرافیایی بیشتر در معرض آسیب هستند، در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گرفته‌اند و با حضور مستمر مشاوران، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه حمایت‌های لازم، خدمات ویژه‌ای دریافت کرده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش پیشوا بر توانمندسازی مربیان پرورشی و مشاوران تأکید کرد و گفت: از ابتدای سال تحصیلی دوره‌های تخصصی در حوزه مهارت‌های ارتباطی با نوجوانان، آشنایی با آسیب‌های فضای مجازی و روش‌های نوین تربیتی برگزار شده و این روند ادامه خواهد داشت.

اردستانی توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را نیز بخشی از برنامه‌های تربیتی دانست و تصریح کرد: افزایش سرانه فضاهای ورزشی، بهره‌برداری از زمین‌های چمن در برخی مدارس و پیگیری ساخت سالن‌های ورزشی در راستای ارتقای نشاط و سلامت دانش‌آموزان در حال انجام است.

وی در پایان با قدردانی از زحمات فرهنگیان، مربیان و مشاوران شهرستان، بر استمرار رویکرد زیربنایی به مقوله تربیت تأکید کرد و برای خادمان عرصه تعلیم و تربیت آرزوی توفیق و سربلندی کرد.