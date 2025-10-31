کشف سلاح و مهمات جنگی توسط مرزبانان دشت آزادگان و هویزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی مرمزی اظهار کرد: روز گذشته مرزبانان این فرماندهی با استفاده از ظرفیت‌های یگان‌های مستقر در مرز و با اشراف اطلاعاتی در راستای اجرای طرح اعلامی (جمع آوری سلاح و مهمات) گروه گشت اطلاعاتی به همراه جانشین گروهان مرزی بستان سروان علیرضا روحانی با سلاح و تجهیزات کافی در یک عملیات در نزدیکی قبرستان شهر بستان وارد عمل شدند.

وی افزود: متهم که در صدد حمل و نگهداری سلاح و مهمات مذکور را داشت با هوشیاری مأموران این فرماندهی وبا پوشش اطلاعاتی از قصد آنها جلوگیری به عمل آوردند که در این رابطه مرزبانان این فرماندهی توانستند تعداد یک قبضه سلاح برنو، ۲۸ تیر فشنگ جنگی برنو را کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ مرمزی بیان کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و برای صدور دستورات لازم تحویل مقام قضائی شد.