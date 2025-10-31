تخت روانچی‏: عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه در صفحه شخصی اش نوشت: پس از یک سفر کوتاه اما موفق به عمان، به تهران بازگشتم. دیروز روز پرکاری در مسقط بود.‬ ‏جلسات مفیدی با وزیر امور خارجه عمان، جناب آقای بدرالبوسعیدی، و معاون ایشان، جناب آقای خلیفه الحارثی، در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشتم. ما برای مشورت‌های منظم با برادرانمان در عمان ارزش بسیار قائلیم.

‏وی‬ افزود: همچنین جلسات پرباری در مورد یمن با محمد عبدالسلام از انصارالله و هانس گروندبرگ از سازمان ملل داشتم. ‏کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌های عمانی و گردهمایی دوستانه با جامعه ایرانیان مقیم عمان نیز بخشی از برنامه بود. ‏عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است که با آن کشور روابط عالی و پیوندهای تاریخی داریم.