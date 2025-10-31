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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

یک قلاده خرس قهوه‌ای در روستای جوربند با گلوله تلف شد

یک قلاده خرس قهوه‌ای در روستای جوربند با گلوله تلف شد

نور- یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده نابالغ در محدوده پهنه جنگلی روستای جوربند شهرستان نور بر اثر اصابت گلوله تلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان اسماعیلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور در این خصوص گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی تعارض خرس با فعالیت‌های زنبورداری رخ داده و انگیزه شکار تفننی یا غیرمجاز نبوده است.

وی اظهار کرد: تحقیقات برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام در حال انجام است و متهم احتمالی شناسایی و پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی خواهد شد.

وی افزود: این حادثه اهمیت مدیریت تعارض انسان و حیات‌وحش، افزایش نظارت و آموزش جوامع محلی را نشان می‌دهد. همکاری مردم و اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور همچنین تأکید کرد: به جوامع محلی توصیه می‌شود هرگونه مشاهده یا تهدید حیات‌وحش اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 6640369

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