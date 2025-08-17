مرگ پلنگ جوان در جنگل چمستان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین مورد از حوادث حیات‌وحش شمال کشور، لاشه یک قلاده پلنگ ماده نابالغ در جنگل‌های چمستان نور کشف شد؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره افزایش تلفات این گونه ارزشمند در زیستگاه‌های مازندران را تشدید کرده است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مرگ این پلنگ چند روز قبل اتفاق افتاده و به دلیل گرمای شدید، بافت‌های لاشه دچار تجزیه شده است. بر اساس ارزیابی کارشناسان، حیوان حدود یک‌ونیم سال سن داشته و جمجمه آن دچار شکستگی گسترده بوده است؛ موضوعی که احتمال مرگ بر اثر ضربه شدید را تقویت می‌کند.

حسین کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفت: تحقیقات برای روشن شدن علت اصلی مرگ ادامه دارد، اما شواهد ظاهری نشان می‌دهد حیوان بر اثر آسیب شدید به ناحیه سر تلف شده است.

روند نگران‌کننده مرگ پلنگ‌ها در مازندران

مازندران یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود، اما در سال‌های اخیر موارد مرگ این گونه رو به افزایش گذاشته است. تنها در یک دهه گذشته، بنا بر گزارش‌های رسمی و غیررسمی، بیش از ۳۰ قلاده پلنگ در این استان به دلایلی همچون تصادف جاده‌ای، شکار غیرمجاز، مسمومیت و تعارض با دامداران از بین رفته‌اند.

کارشناسان حیات‌وحش هشدار می‌دهند: ادامه این روند می‌تواند جمعیت پلنگ در جنگل‌های هیرکانی را به شدت کاهش دهد. آنان تأکید دارند: تقویت یگان‌های حفاظتی، مدیریت تعارض میان انسان و حیات‌وحش و افزایش آموزش جوامع محلی می‌تواند نقشی کلیدی در جلوگیری از تلفات بیشتر داشته باشد.