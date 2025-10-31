مهدی شکوری در حاشیه جشنواره طبخ آبزی‌پروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه تولیدات شیلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک‌ونیم میلیون تن انواع آبزیان در کشور تولید می‌شود. آبزیان کشور ما از تنوع بسیار بالایی برخوردارند و این تنوع، از نظر کیفیت و قیمت، فرصت انتخاب گسترده‌ای را برای مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: برجسته‌ترین ویژگی آبزیان نسبت به سایر منابع پروتئینی این است که تنوع قیمتی و کیفی بسیار بالایی دارند؛ به‌گونه‌ای که از ماهی‌های اقتصادی با قیمت پایین تا گونه‌های گران‌قیمت و صادراتی در بازار عرضه می‌شوند. برای نمونه، ماهی کیلکا با وجود ارزش غذایی بالا، از ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین آبزیان است، در حالی که برخی گونه‌های خاویاری ممکن است قیمت‌های میلیونی داشته باشند.»



شکوری هدف از برگزاری جشنواره‌های ترویجی شیلات را افزایش آگاهی و تغییر نگرش مردم نسبت به مصرف آبزیان دانست.

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات ایران افزود: آبزیان منبعی سرشار از پروتئین، اسیدهای چرب مفید و ریزمغذی‌های ضروری هستند که تأمین نیاز روزانه بدن به پروتئین را ممکن می‌سازند. بنابراین، مصرف منظم ماهی و میگو نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد.

وی با اشاره به نقش مردم در پایداری چرخه تولید تأکید کرد: در بخش تولید، تقریباً هیچ محدودیتی برای گسترش فعالیت‌های آبزی‌پروری وجود ندارد. تنها عامل محدودکننده، بازار مصرف است. اگر مردم به مصرف آبزیان روی بیاورند، تولیدکنندگان نیز با انگیزه بیشتری به افزایش تولید ادامه خواهند داد.

شکوری با قدردانی از رسانه‌ها برای نقش‌آفرینی در ترویج فرهنگ مصرف آبزیان گفت: از اصحاب رسانه انتظار داریم با اطلاع‌رسانی مؤثر، مردم را به مصرف بیشتر آبزیان ترغیب کنند تا در آینده نزدیک، با وجود بازار ۹۰ میلیون نفری ایران، دیگر نگرانی از بابت مصرف و فروش محصولات شیلاتی نداشته باشیم.