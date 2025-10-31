اسماعیل جباری در حاشیه جشنواره بزرگ طبخ آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان گلستان یکی از استان‌های بی‌نظیر کشور در حوزه تنوع آبزی‌پروری است. در این استان انواع فعالیت‌ها از جمله پرورش ماهیان گرم‌آبی، سردآبی، ماهیان خاویاری، پرورش ماهی در قفس، جلبک، زالو در حال انجام است که برای پرورش کروکودیل در گنبد در حال گرفتن مجوز هستیم.

وی افزود: در سال جاری تنها در بخش میگو بیش از چهار هزار و ۳۰۰ تن تولید داشتیم که حاصل تلاش پرورش‌دهندگان، کارشناسان و مجموعه‌های عمل‌آوری میگو در استان است. از همه فعالان این حوزه صمیمانه قدردانی می‌کنم.

جباری از صادرات قفس پرورش ماهی به کشور روسیه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: گلستان تنها استانی است که توانسته قفس‌های پرورش ماهی تولید داخل را صادر کند و این نشان از توان فنی و کیفیت بالای تولیدات شیلاتی استان دارد.

مدیرکل شیلات گلستان در ادامه با اشاره به اقدامات استان در راستای تحقق اقتصاد دریا محور، اظهار کرد: به تأکید مقام معظم رهبری، اقتصاد آینده کشور باید بر پایه ظرفیت‌های دریا بنا شود. در همین راستا پروژه بزرگ پرورش دو هزار تنی ماهیان خاویاری در منطقه قره سو با استفاده از آب دریای خزر و سرمایه‌گذاری بومی آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه یکی از گام‌های مؤثر در جهت توسعه پایدار شیلاتی در گلستان است و می‌تواند زمینه اشتغال، صادرات و رونق اقتصادی را در استان فراهم کند.

جباری همچنین با اشاره به عملکرد موفق استان در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر گفت: برنامه ما برای امسال تولید ۵۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی بود اما با تلاش همکاران حوزه صید و صیادی و حفاظت منابع، بیش از ۹۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی استخوانی و خاویاری تولید و رهاسازی شد تا ذخایر باارزش خزر حفظ شود و نسل آینده نیز از این منابع بهره‌مند گردد.

وی ادامه داد: تاکنون پنج هزار تن مجوز پرورش ماهی در قفس در استان صادر شده و سرمایه‌گذاران متعددی برای اجرای طرح‌های جدید اعلام آمادگی کرده‌اند. توسعه پرورش در قفس به‌ویژه در آب‌های ساحلی خزر، به دلیل اطمینان از منابع آبی پایدار و باکیفیت، از اولویت‌های شیلات گلستان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنبه‌های فرهنگی فعالیت‌های شیلات افزود: شیلات گلستان تنها به تولید و صادرات محدود نیست، بلکه ترویج فرهنگ مصرف آبزیان را نیز جدی دنبال می‌کند. برگزاری جشنواره‌های غذاهای دریایی، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و همکاری با آموزش و پرورش برای آشنایی دانش‌آموزان با مزایای مصرف آبزیان از جمله اقدامات ما در این زمینه است.

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