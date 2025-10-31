نجات جان پیرمرد ۸۱ ساله با اورژانس هوایی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ساعت ۹:۵۲ صبح امروز (۹ آبان ۱۴۰۴) با اعلام گزارش بروز علائم سکته قلبی در مردی ۸۱ ساله در روستای آغ‌کند از توابع شهرستان میانه، بلافاصله بالگرد اورژانس هوایی استان برای امدادرسانی اعزام شد.

وی افزود: این مأموریت از مرکز بهداشت روستای آغ‌کند آغاز و بیمار پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیم فوریت‌های پزشکی، برای ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان برکت میانه منتقل شد.

شادی‌نیا افزود: حضور به‌موقع اورژانس هوایی در مناطق روستایی و صعب‌العبور نقش مهمی در نجات بیماران قلبی و حوادث تهدیدکننده حیات دارد.