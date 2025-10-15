شادی نیا: تصادف مرگبار در محور تبریز به ارومیه یک کشته و سه مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این حادثه حوالی ساعت ۲۱:۵۵ امشب در محدوده‌ی مابین سرای و گمیچی رخ داد و در آن یک دستگاه تریلی با دو خودروی پژو ۴۰۵ و تندر برخورد کرد.

شادی‌نیا افزود: در این حادثه یک مرد حدود ۴۰ ساله در صحنه جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند. مصدومان با تلاش نیروهای اورژانس از پایگاه‌های خاصبان، خورخور و جزیره به بیمارستان‌های ارومیه انتقال یافتند.

وحید شادی‌نیا همچنین از اعزام اورژانس هوایی برای بانوی ۵۴ ساله دچار سکته مغزی در میانه خبر داد و افزود: در این مأموریت، بانوی ۵۴ ساله‌ای که دچار سکته مغزی (CVA) شده بود، پس از اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان خاتم‌الانبیاء میانه، جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر، با بالگرد اورژانس به بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان منتقل شد.

وی افزود: این مأموریت در ساعت ۱۳:۰۲ روز چهارشنبه انجام گرفت و بیمار با هماهنگی مرکز فرماندهی عملیات اورژانس (EOC) و در سلامت نسبی به مقصد تحویل داده شد.