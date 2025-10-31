رحمتی: خیبر امروز یاد گرفت که مفت نبازد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی در نشست خبری بعد از بازی خیبر و گل‌گهر در سخنانی، اظهار داشت: ما تمام‌وکمال تیم گل‌گهر را آنالیز کرده بودیم و کاملاً می‌دانستیم از این بازی چه می‌خواهیم، دنبال این بودیم قطع پاس کنیم، بازپس‌گیری توپ داشته باشیم و بلافاصله از فضای پشت دفاع‌های کنار و مدافعین وسطشان استفاده کنیم که فکر می‌کنم در نیمه اول ما دو موقعیت تک‌به‌تک داشتیم که نتوانستیم استفاده کنیم، شاید اگر یکی از آن توپ‌ها گل می‌شود، روند بازی کاملاً عوض می‌شد و ما می‌توانستیم بیشتر از فضاهای پشت مدافعانشان استفاده کنیم.

شانس ما برای برد بیشتر بود

وی گفت: همان‌طور که دیدید در کل تایم ۹۰ دقیقه دنبال همین هدف بودیم، از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم به‌خاطر اینکه تمام چیزهایی که گفته بودیم موبه‌مو انجام دادند و دیدید که تا دقیقه ۹۰ و خورده‌ای، باز هم شانس گل در فضای پشت مدافعان گل‌گهر به دست آوردیم. در مجموع خیلی خوب بازی کردیم، از بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم، امیدوارم در هفته بعد جلوی تیم خوب تراکتور امتیاز کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که احساس می‌شد که خیبر دنبال گرفتن مساوی است، آیا این استراتژی بود یا شرایط بازی به این‌گونه بود؟ گفت: نه ما دنبال برد بودیم، ولی تمام‌وکمال دنبال این بودیم که تایم بازی را خودمان کنترل و مدیریت کنیم، قرار نبود که بخواهیم به خواسته تیم حریف و آن طور که آنها دلشان می‌خواست ما بازی کنیم، ما فوتبال خودمان را بازی کردیم، موقعیت گلمان را هم ایجاد کردیم، در همان حداقل موقعیت‌هایی که در بازی بود شانس ما بیشتر بود برای بردن.

رحمتی، افزود: تعویض‌های خیلی خوبی داشتیم، تعویض‌های آنها نیز بازیکنان اسمی پرسپولیس و سپاهان بودند، اما مهم برای من این بود که بازیکنان تیم من ۹۰ دقیقه تایم بازی را اداره کردند و ما باید به‌عنوان یک تیم جوان که در لیگ برتر هستیم باید یاد بگیریم آن طوری که ما دلمان می‌خواهد بازی ادامه پیدا کند نه اینکه اسیر جو بازی شویم.

تیم ما امروز یاد گرفت که مفت نبازد

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تعداد مصدومان خیبر در حال افزایش است، دلیل این چیست؟ آیا فشار تمرین‌ها است؟ عنوان کرد: ما که در تمرینات را به روی خبرنگاران نبستیم، شما می‌توانید سر تمرین‌ها تشریف بیاورید و تمرینات ما را از نزدیک ببینید و بعد راجع به فشار تمرین و غیره اظهارنظر کنید، دو وقفه‌ای که برای «فیفا دی» ایجاد شد، مقداری سخت می‌کند کار ما مربیان را، به واسطه اینکه هم باید بازیکنان را حفظ کرد و هم در شرایط بازی آنها را نگه داشت و بدن‌سازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در بازی‌های گذشته بالای ۹۰ دقیقه ما بازی کردیم، ولی ما مصدومی نداریم، کدام یک از مصدومان ما رفته‌اند و برنگشته‌اند؟ یا فعلاً بازیکن چهار هفته مصدوم است و در اختیار تیم نیست؟

رحمتی راجع به بازیکنانی که از آنها تا کنون استفاده نشده، گفت: حرف شما درست است، من اگر می‌توانستم ۲۰ نفر را در زمین بگذارم حتماً از ۲۰ بازیکن استفاده می‌کردم، بسته به شرایط بازی و اتفاقی که در بازی می‌افتد من ۱۱ نفر را می‌توانم انتخاب کنم، از بازیکنانی که استفاده می‌شود خودشان را نشان داده‌اند که به‌درستی از آنها استفاده شده است.

وی گفت: ما راهمان را درست می‌رویم، هدف‌گذاری تیم ما مشخص است، جوان‌گرایی است، رتبه مدنظر ما مشخص است، قرار است تک‌رقمی شویم، روز اول هم در صدر جدول بودیم گفتم، این تیم باید شکل بگیرد، امروز یاد گرفت بازی را کنترل کند، امروز یاد گرفت که مفت نبازد، تیم ما و این بازیکنان جوان باید یاد بگیرند که کل ۹۰ دقیقه بازی را اداره کنند، مهم نیست چه کسی بازی کند، مهم نتیجه‌گرفتن خیبر و کسب امتیاز است. مهم کسب امتیاز از این تیم خیلی سخت و مدعی و مملو از بازیکنان و با کادر خوب بود و ما هدفمان رسیدیم. بعد از چندین هفته ما یاد گرفته‌ایم که بازی را مدیریت کنیم و مفت نبازیم.