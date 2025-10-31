https://mehrnews.com/x39sMP ۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6640617 استانها کردستان استانها کردستان ۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱ بسته خبری نهم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان کردستان- بسته خبری نهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 7 MB کد مطلب 6640617 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۹ آبان ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان رحمتی: خیبر امروز یاد گرفت که مفت نبازد بسته خبری شبانه ۸ آبان ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری هشتم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری بسته خبری کردستان سنندج
نظر شما