رحمان نیا: دمای هوای زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری است.

وی با بیان اینکه فعلاً بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود، ابراز داشت: در روزهای آینده شاهد مه آلودگی در ارتفاعات و کوه‌های طارم خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود به علت وزش باد شدید در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود و شب‌ها دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۴ درجه سانتیگراد بوده که این میزان دما نسبت به روز گذشته هوا سرد شده است.