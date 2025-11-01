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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۹

رحمان نیا: دمای هوای زنجان کاهش می یابد

رحمان نیا: دمای هوای زنجان کاهش می یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری است.

وی با بیان اینکه فعلاً بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود، ابراز داشت: در روزهای آینده شاهد مه آلودگی در ارتفاعات و کوه‌های طارم خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود به علت وزش باد شدید در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود و شب‌ها دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۴ درجه سانتیگراد بوده که این میزان دما نسبت به روز گذشته هوا سرد شده است.

کد مطلب 6640764

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