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۶ آبان ۱۴۰۴، ۶:۳۹

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در شمال

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در شمال

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از روز چهارشنبه (۷ آبان) با ورود سامانه بارشی جدید، بارش در شمال کشور آغاز می شود و دمای هوا در نوار شمالی تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان) جوی آرام در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود، اما از فردا (چهارشنبه، ۷ آبان) در مناطقی از شمال آذربایجان غربی، گیلان و غرب مازندران بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

وی افزود: پنجشنبه (۸ آبان) در برخی مناطق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، همچنین در ارتفاعات البرز بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی، شمال زنجان و قزوین نیز رگبار، رعد و برق و وزش باد محتمل است. روز جمعه (۹ آبان) بارش‌ها در گیلان، مازندران و ارتفاعات قزوین و زنجان تداوم دارد و شرایط ناپایدار جوی در این مناطق حفظ خواهد شد.

ضیائیان تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، دما در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و خراسان رضوی بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نسبت به روزهای قبل کاهش محسوس خواهد داشت. همچنین برای استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز نیز کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه در غرب و شمال غرب کشور، پنجشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق و روز جمعه در نیمه شرقی کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد می‌تواند منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: این شرایط به‌ویژه برای نواحی شرقی از جمله خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از خراسان رضوی قابل‌توجه است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۶ آبان) صاف و گاهی با وزش باد ملایم همراه خواهد بود. به‌تدریج غبار محلی در پایتخت شکل می‌گیرد و کمینه و بیشینه دمای تهران به ترتیب ۱۶ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6636664
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      13 13
      پاسخ
      در خراسان جنوبی قراره باران بباره؟
      • رمان IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
        8 15
        میگن قراره برف سنگین بیاد زنجیر چرخ همراه باشه
    • علی IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      18 6
      پاسخ
      بیخود ذوق نکنید، اصفهان بارون نمیاد
    • حسین SE ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      25 6
      پاسخ
      حدود یکهفته است که درمازندران هستم دریغ از یک قطره بارون .امیدوارم بارندگیها شروع بشه اوضاع خیلی خرابه
    • زمان IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      14 5
      پاسخ
      الله اکبر
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      6 1
      پاسخ
      لطفاً هر موقع باران و برف شروع شد گزارش کنید نه باد وخاک
    • کاربر IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      7 1
      پاسخ
      دروغ محض هیچ بارونی نیست
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      11 0
      پاسخ
      بقیه استانها چی گونه پیش بینی نداره بادی هوایی گرد و خاکی جوی آرام معتدل طوفانی گرم سرد هیچی نیست یا تو نقشه نیستن
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      4 2
      پاسخ
      وضعیت خشک سالی درشمال خراسان رضوی تاکی ادامه دارد
    • FR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      اینها خیلی. ماهر هستند. می خواهند وقتی یک متر برف امد. مردم. را. غافلگیر کنند. شوق زده شن
    • مجتبی نعیمی IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      8 1
      پاسخ
      همچین میگه جدید انگار دیروز سیل نصف کشور رو برده
    • احمد بهلولی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      3 1
      پاسخ
      آیامشهدیاشمال شرق وشرق خراسان رضوی هم باران میباره
    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خوب ولی خبرخوشایندی.ندیدیم
    • اسی IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      کشورهای اطراف ماازعلم بارور کردن ابرها استفاده میکنن حتی بعضی کشورها تولید ابر میکنن ولی کشورما با اینکه ابربارانی دارد ولی بارورنمیکنن درشمال جنگلها کوچیک شده اکسیژن کافی جهت سنگین شدن ابرهای بارانی تولیدنمیکنن بعضی کارخانه ها مثل کارخانه تولید ید دراطراف گرگان باعث شده گازهای گلخانه ای تولید کنن وباعث فرار ابرها بشن متاسفانه مسئولین بفکر نیستن

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