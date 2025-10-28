صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان) جوی آرام در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود، اما از فردا (چهارشنبه، ۷ آبان) در مناطقی از شمال آذربایجان غربی، گیلان و غرب مازندران بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

وی افزود: پنجشنبه (۸ آبان) در برخی مناطق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، همچنین در ارتفاعات البرز بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی، شمال زنجان و قزوین نیز رگبار، رعد و برق و وزش باد محتمل است. روز جمعه (۹ آبان) بارش‌ها در گیلان، مازندران و ارتفاعات قزوین و زنجان تداوم دارد و شرایط ناپایدار جوی در این مناطق حفظ خواهد شد.

ضیائیان تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه، دما در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و خراسان رضوی بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نسبت به روزهای قبل کاهش محسوس خواهد داشت. همچنین برای استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز نیز کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه در غرب و شمال غرب کشور، پنجشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق و روز جمعه در نیمه شرقی کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد می‌تواند منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: این شرایط به‌ویژه برای نواحی شرقی از جمله خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از خراسان رضوی قابل‌توجه است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۶ آبان) صاف و گاهی با وزش باد ملایم همراه خواهد بود. به‌تدریج غبار محلی در پایتخت شکل می‌گیرد و کمینه و بیشینه دمای تهران به ترتیب ۱۶ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.