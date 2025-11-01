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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

ثبات نسبی در نرخ رسمی ارز؛ دلار بانک ملی در محدوده ۷۲۶ هزار ریال

ثبات نسبی در نرخ رسمی ارز؛ دلار بانک ملی در محدوده ۷۲۶ هزار ریال

امروز شنبه ۱۰ آبان نرخ ارز در شبکه رسمی صرافی‌های بانکی با نوسان محدود همراه بود و دلار صرافی بانک ملی در سطح ۷۲۶ هزار و ۳۱۷ ریال تثبیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نرخ ارزهای عمده در بازار امروز (شنبه ۱۰ آبان) نشان می‌دهد بهای دلار در بازار آزاد با ثبت قیمت یک میلیون و ۸۲ هزار ریال معامله شد؛ در حالی که نرخ آن در صرافی بانک ملی برابر با ۷۲۶ هزار و ۳۱۷ ریال اعلام شده است.

یورو نیز در معاملات بازار آزاد با افزایش همراه شد و به یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ ریال رسید؛ این در حالی است که نرخ فروش یورو در صرافی بانک ملی ۸۴۵ هزار و ۱۰۰ ریال گزارش شده است.

در میان سایر ارزهای پرمعامله، پوند انگلیس با نرخ ۱ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۳۰۰ ریال و درهم امارات با ۲۹۲ هزار و ۲۴۰ ریال دادوستد شد. همچنین نرخ ریال عربستان برابر با ۲۸۶ هزار و ۴۴۰ ریال و ریال قطر حدود ۳۰۵ هزار ریال اعلام شده است.

در گروه ارزهای آسیایی، لیر ترکیه با ۲۵ هزار و ۵۰۰ ریال، یوان چین با ۱۵۰ هزار و ۸۰۰ ریال و ین ژاپن (معادل ۱۰۰ ین) با ۶۹۵ هزار و ۲۷۰ ریال معامله شد. وون کره جنوبی نیز در سطح ۷۴۶ ریال قرار گرفت.

دلار کانادا و دلار استرالیا به ترتیب به ۷۶۶ هزار و ۳۰۰ ریال و ۷۰۱ هزار و ۶۰۰ ریال رسیدند و دلار نیوزیلند با ۶۱۴ هزار و ۷۰۰ ریال در محدوده پایین‌تری معامله شد. از دیگر ارزهای مهم، فرانک سوئیس با نرخ ۱ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۱۰۰ ریال و دلار سنگاپور با ۸۲۳ هزار و ۴۰۰ ریال در بازار به فروش رسیدند.

در میان واحدهای پولی منطقه، دینار عراق با ۸۳۵ ریال، افغانی افغانستان با ۱۶ هزار و ۱۲۰ ریال و پوند سوریه با ۹۷ ریال معامله شد. منات آذربایجان نیز ۶۳۳ هزار ریال قیمت خورد و درام ارمنستان در سطح ۳ هزار و ۱۰ ریال قرار گرفت.

دینار کویت امروز با قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۰۰ ریال در صدر فهرست گران‌ترین ارزها قرار دارد. پس از آن دینار بحرین با ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار ریال و ریال عمان با ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۵۰۰ ریال در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.

در سایر ارزها نیز روبل روسیه با ۱۳ هزار و ۵۷۰ ریال، رینگیت مالزی با ۲۵۵ هزار و ۶۰۰ ریال، بات تایلند با ۳۳ هزار و ۵۰ ریال و دلار هنگ‌کنگ با ۱۳۸ هزار و ۱۰۰ ریال معامله شدند.

طبق این گزارش، تورم ارزی در منطقه خلیج فارس همچنان بالا مانده و شکاف قیمت میان بازار آزاد و شبکه رسمی صرافی‌ها حفظ شده است. کارشناسان علت اصلی فاصله این قیمت‌ها را در رشد تقاضای سفته‌بازانه و محدودیت عرضه ارز سهمیه‌ای می‌دانند.

کد مطلب 6640921
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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