تمهیدات لازم برای راهپیمایی ۱۳ آبان در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی صبح شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان در استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حیطه بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی را گسترش داد، اظهار کرد: در این راستا ظرفیت دستگاه‌های مختلف اجرایی علاوه بر نهادهای فرهنگی به میدان آمده تا با شور و شکوه بیشتری برنامه‌های ملی و مذهبی را در استان اجرایی کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این نگاه در همه برنامه‌های ملی و مذهبی شش ماهه دوم امسال لحاظ شده است، ادامه داد: در این راستا هیئت‌های اندیشه‌ورز در نهادهای مختلف شکل گرفته و جلسات اول آن با موضوع راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه در ادارات مربوط با حضور مدیران و معاونان تشکیل شده است.

موسوی تأکید کرد: ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای به نمایش در آوردن اقتدار نظام جمهوری اسلامی و محافظت و تقویت این اقتدار خاصه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی علیه ایران اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان امسال روز سه‌شنبه از ساعت ۱۰ صبح در تمامی شهرها و مناطق روستایی سراسر استان برگزار می‌شود و مسیرهای راهپیمایی تعیین شده است؛ در مرکز استان این راهپیمایی از میدان بسیج به سمت مصلی امام خمینی (ره) تا انتهای بلوار شریعتی برگزار می‌شود.

موسوی تصریح کرد: راهپیمایان در شهرکرد با تجمع در انتهای بلوار شریعتی این برنامه را ادامه می‌دهند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس و مشاور رئیس مجلس در امور روحانیت سخنران این مراسم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: تمهیدات و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف از جمله برپایی ۱۰ نشست تبیینی در ۱۰ مسجد مرکز استان، تمهیدات انتظامی و امنیتی، تعبیه غرفه‌های نقاشی و آشنایی کودکان و نوجوانان با تسخیر لانه جاسوسی، تمهیدات جابجایی راهپیمایان خاصه دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین اقلام فرهنگی و پرچم، فضاسازی امامزادگان و بقاع متبرکه و … پیش‌بینی شده است.

یادآور می‌شود، در این جلسه هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی به تشریح تمهیدات برپایی این برنامه پرداختند.