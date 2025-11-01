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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

سردار دلیری: کلاهبرداران رسیدهای جعلی سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

سردار دلیری: کلاهبرداران رسیدهای جعلی سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

زاهدان - جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند کلاهبرداران رسید جعلی در استان خبر داد که تا کنون مبلغ ۷ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و دارای ۱۸۴ شاکی می باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: با ارجاع تعدادی از پرونده‌های کلانتری‌های شهرهای استان به زاهدان که ربایش مال و کلاهبرداری از طریق جعل رسید در آن‌ها مشهود بود، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کلاهبرداران با استفاده از سکوی دیوار با مال باختگان در شمال استان ارتباط برقرار کرده و اموال شأن را مورد کلاهبرداری قرار می‌دادند.

وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته جاعل اصلی شناسایی و طی یک اقدام عملیاتی باند جاعل شناسایی و متلاشی شد.

سردار دلیری همچنین تصریح کرد: با تحقیقات صورت گرفته ۳ هزار رسید انتقال وجه جعلی بدست آمده و تا کنون ۱۸۴ شاکی در اداره آگاهی استان حضور پیدا کرده و طرح شکایت کرده‌اند. حداقل کلاهبرداری از ۱۰۰ هزار تومان شروع و به ۱۴۲ میلیون تومان هم رسیده بوده است.

کد مطلب 6640988

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