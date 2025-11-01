سردار دلیری: کلاهبرداران رسیدهای جعلی سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: با ارجاع تعدادی از پرونده‌های کلانتری‌های شهرهای استان به زاهدان که ربایش مال و کلاهبرداری از طریق جعل رسید در آن‌ها مشهود بود، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کلاهبرداران با استفاده از سکوی دیوار با مال باختگان در شمال استان ارتباط برقرار کرده و اموال شأن را مورد کلاهبرداری قرار می‌دادند.

وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته جاعل اصلی شناسایی و طی یک اقدام عملیاتی باند جاعل شناسایی و متلاشی شد.

سردار دلیری همچنین تصریح کرد: با تحقیقات صورت گرفته ۳ هزار رسید انتقال وجه جعلی بدست آمده و تا کنون ۱۸۴ شاکی در اداره آگاهی استان حضور پیدا کرده و طرح شکایت کرده‌اند. حداقل کلاهبرداری از ۱۰۰ هزار تومان شروع و به ۱۴۲ میلیون تومان هم رسیده بوده است.