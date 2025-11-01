  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در ری با کشف سلاح دوربین‌دار

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در ری با کشف سلاح دوربین‌دار

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۲ متهم سابقه دار که با سلاح شکاری دوربین دار به شکار پرندگان در محدوده امین آباد رفته بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی گزارش واصله از اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ری مشخص شد روز گذشته افرادی در محدوده امین آباد در حال شکار پرندگان هستند.

وی افزود: مراتب در دستور کار کلانتری ۱۷۳ امین آباد قرار گرفت که با حضور مأمورین در محل شکارچیان سریعاً به جهت دستگیری نفرات اقدام کردند.

سرهنگ مافی در ادامه: با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مخفیگاه آنها در محدوده شهرستان ری شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر ۲ نفر دستگیر شدند و طی بازدید و بازرسی از مخفیگاه آنها یک عدد سلاح شکاری دوربین دار کشف شد که به همراه متهمان به کلانتری انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پس از انتقال متهمان به کلانتری و تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6641006
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها