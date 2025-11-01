به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی گزارش واصله از اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان ری مشخص شد روز گذشته افرادی در محدوده امین آباد در حال شکار پرندگان هستند.

وی افزود: مراتب در دستور کار کلانتری ۱۷۳ امین آباد قرار گرفت که با حضور مأمورین در محل شکارچیان سریعاً به جهت دستگیری نفرات اقدام کردند.

سرهنگ مافی در ادامه: با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مخفیگاه آنها در محدوده شهرستان ری شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر ۲ نفر دستگیر شدند و طی بازدید و بازرسی از مخفیگاه آنها یک عدد سلاح شکاری دوربین دار کشف شد که به همراه متهمان به کلانتری انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پس از انتقال متهمان به کلانتری و تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.