اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خانه کشتی شماره یک شهر اهواز از روز شنبه شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۴ به مدت ۶ روز میزبان برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان خواهد بود. این اردو که توسط کادر فنی تیم ملی برنامه‌ریزی شده است، فرصتی مغتنم برای کشتی‌گیران استان خوزستان برای تمرین در کنار سایر ملی‌پوشان در محیط بومی خود فراهم می‌سازد.

خوزستان که همواره یکی از قطب‌های اصلی کشتی فرنگی کشور محسوب می‌شود، در این مرحله از اردو با ۹ نماینده، بیشترین سهم را در میان استان‌های دعوت شده دارد.

اسامی کامل نفرات دعوت شده به این اردو، به تفکیک وزن و استان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (فارس) و امیرمحمد حاجی وند (خوزستان).

۶۰ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان)، ایمان حسینی (تهران) و امیرعلی حیدری (تهران).

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی (مازندران)، ابوالفضل زارع (مازندران) و مصطفی حسینوند (خوزستان).

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس)، ابوالفضل شیری (قم) و محمدجواد ابوطالبی (قم).

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) و محمد کاظمی (خوزستان).

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) و محمد کارگر (فارس).

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) و طاها نوری (مازندران).

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) و حسین صالحی (خوزستان).

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) و کامران بک پیکری (خوزستان).

۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند (خوزستان) و امیرحسین عبدولی (خوزستان).

اردوی مذکور که از اهمیت بالایی در چرخه آماده‌سازی تیم ملی برخوردار است، تا بیست و یکم آبان ماه در پایتخت خوزستان ادامه خواهد یافت.