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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

فراخوان نشان کتابخانه عمومی ایران تمدید شد

فراخوان نشان کتابخانه عمومی ایران تمدید شد

فرصت شرکت افراد، رسانه‌ها، گروه‌های مردمی و نهادهای عمومی در رویداد فرهنگی «هم‌خوان» (نشان کتابخانه عمومی ایران) تا ۱۳ آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشان «هم‌خوان» به‌عنوان نشان ملی کتابخانه عمومی ایران، ویژه افرادی است که در گسترش فرهنگ خواندن و معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور نقش مؤثر ایفا کرده‌اند. این نشان نمادی از پاسداشت تلاش‌هایی است که چراغ خواندن را روشن نگه می‌دارند و کتابخانه را به زندگی مردم نزدیک‌تر می‌کنند.

بر اساس این فراخوان، نشان «هم‌خوان» در دو حوزه اصلی شامل ترویج کتابخانه عمومی و ترویج خواندن اعطا می‌شود و در هر حوزه، سه گروه از برگزیدگان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

در حوزه ترویج کتابخانه عمومی، اعضای فعال و الهام‌بخش کتابخانه‌ها، خبرنگاران و رسانه‌های کتابخانه‌دوست و نیز افراد اثرگذار اجتماعی همچون معلمان، روحانیون و کنشگران فرهنگی، مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در حوزه ترویج خواندن نیز فعالان رسانه و فضای مجازی، گروه‌های مردمی و جهادی و نهادهای فرهنگی و عمومی که در گسترش برنامه‌های مطالعه و کتابخوانی نقش‌آفرین بوده‌اند، شایسته‌ دریافت این نشان خواهند بود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه http://platzaar.ir/hamkhan مستندات و گزارش فعالیت‌های خود را ثبت کنند.

کد مطلب 6641035

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