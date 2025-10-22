به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌های عمومی ایران» با رویکردی ملی و در راستای ترویج نوآوری در کتابخانه‌های عمومی طراحی شده است و به کتابخانه‌هایی تعلق می‌گیرد که در یکی از حوزه‌های خدمات کتابخانه‌ای با عملکردی خلاقانه، اثربخش و الهام‌بخش در جامعه خدمت‌گیر فعالیت داشته‌اند. از اهداف این رویداد می‌توان به ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت در خدمات کتابخانه‌ای، الگوسازی و ترویج تجارب موفق، و تقویت جایگاه اجتماعی و فرهنگی کتابخانه‌های عمومی در جامعه اشاره کرد.

نشان «هم‌خوان» در ۹ حوزه خدماتی کتابخانه‌ای شامل کودک، نوجوان، سالمند، گروه‌های خاص، خانواده، خدمات فراکتابخانه‌ای، آموزش و توانمندسازی کاربران و خانواده کتابخوان و نیز در ۳ حوزه خارج از مجموعه نهاد شامل ترویج کتابخانه عمومی (اعضا، خبرنگاران، معلمان، روحانیون و …)، ترویج خواندن (افراد، مؤسسات و گروه‌های مردمی و جهادی) و حامیان کتابخانه‌های عمومی (خیرین) اهدا خواهد شد.

همچنین نشان ویژه «هم‌خوان» به کتابخانه ارزش‌آفرین (کاربرمدار و دارای تأثیر اجتماعی) اعطا می‌شود. فرایند داوری این جایزه توسط جمعی از کتابداران و همکاران منتخب سراسر کشور انجام خواهد شد.

شرایط شرکت در جایزه «هم‌خوان»

تمامی کتابخانه‌های عمومی کشور (اعم از شهری، روستایی و سیار) که با برنامه‌ریزی هدفمند، خلاقیت در ارائه خدمات، مستندسازی دقیق فعالیت‌ها و جلب مشارکت حداکثری کتابداران و اعضا، موفق به اجرای طرح‌ها و خدمات شاخص شده‌اند، می‌توانند در این جایزه شرکت کنند.

فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده باید از تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ انجام شده و دارای استمرار باشند.

آثار و مستندات نیز باید بر اساس محورهای جایزه (مندرج در پیوست) تکمیل و تا روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه https://platzaar.ir/hamkhan بارگذاری شوند.

گفتنی است، در ۲۴ آبان‌ماه و همزمان با روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار، از برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌های عمومی ایران» تقدیر خواهد شد.