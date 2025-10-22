  1. فرهنگ و ادب
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۳

جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌های عمومی ایران» برگزار می‌شود

به مناسبت هفته کتاب، جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌های عمومی ایران» در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌های عمومی ایران» با رویکردی ملی و در راستای ترویج نوآوری در کتابخانه‌های عمومی طراحی شده است و به کتابخانه‌هایی تعلق می‌گیرد که در یکی از حوزه‌های خدمات کتابخانه‌ای با عملکردی خلاقانه، اثربخش و الهام‌بخش در جامعه خدمت‌گیر فعالیت داشته‌اند. از اهداف این رویداد می‌توان به ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت در خدمات کتابخانه‌ای، الگوسازی و ترویج تجارب موفق، و تقویت جایگاه اجتماعی و فرهنگی کتابخانه‌های عمومی در جامعه اشاره کرد.

نشان «هم‌خوان» در ۹ حوزه خدماتی کتابخانه‌ای شامل کودک، نوجوان، سالمند، گروه‌های خاص، خانواده، خدمات فراکتابخانه‌ای، آموزش و توانمندسازی کاربران و خانواده کتابخوان و نیز در ۳ حوزه خارج از مجموعه نهاد شامل ترویج کتابخانه عمومی (اعضا، خبرنگاران، معلمان، روحانیون و …)، ترویج خواندن (افراد، مؤسسات و گروه‌های مردمی و جهادی) و حامیان کتابخانه‌های عمومی (خیرین) اهدا خواهد شد.

همچنین نشان ویژه «هم‌خوان» به کتابخانه ارزش‌آفرین (کاربرمدار و دارای تأثیر اجتماعی) اعطا می‌شود. فرایند داوری این جایزه توسط جمعی از کتابداران و همکاران منتخب سراسر کشور انجام خواهد شد.

شرایط شرکت در جایزه «هم‌خوان»

تمامی کتابخانه‌های عمومی کشور (اعم از شهری، روستایی و سیار) که با برنامه‌ریزی هدفمند، خلاقیت در ارائه خدمات، مستندسازی دقیق فعالیت‌ها و جلب مشارکت حداکثری کتابداران و اعضا، موفق به اجرای طرح‌ها و خدمات شاخص شده‌اند، می‌توانند در این جایزه شرکت کنند.

فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده باید از تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ انجام شده و دارای استمرار باشند.

آثار و مستندات نیز باید بر اساس محورهای جایزه (مندرج در پیوست) تکمیل و تا روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه https://platzaar.ir/hamkhan بارگذاری شوند.

گفتنی است، در ۲۴ آبان‌ماه و همزمان با روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار، از برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی «هم‌خوان؛ نشان کتابخانه‌های عمومی ایران» تقدیر خواهد شد.

