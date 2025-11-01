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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی کنگلو سوادکوه رفع تصرف شد

۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی کنگلو سوادکوه رفع تصرف شد

سوادکوه- سرجنگلبان و مأموران سرجنگلبانی پل سفید با انجام عملیات میدانی موفق شدند عرصه‌ای به مساحت ۱۱ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه کنگلو شهرستان سوادکوه را رفع تصرف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، سرجنگلبان و مأموران سرجنگلبانی پل سفید با انجام عملیات میدانی موفق شدند عرصه‌ای به مساحت ۱۱ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه کنگلو شهرستان سوادکوه را که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزاد کنند.

این اقدام طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی انجام شد و در راستای صیانت از منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت‌المال صورت گرفت. روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران تأکید کرده است که برخورد جدی و قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه همچنین از همکاری و مشارکت همگانی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و منابع ملی دعوت به عمل آمده و تأکید شده است که چنین اقدامات حفاظتی زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی از منابع طبیعی را به حداقل خواهد رساند.

کد مطلب 6641054

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