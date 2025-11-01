به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، رویداد «توکا» از سوی مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر با هدف تقویت ادبیات نمایشی ویژه نوجوان، کشف و پرورش نویسندگان و هنرمندان جوان، گسترش تعامل میان نسل نوجوان و هنرهای نمایشی و توجه به ارزش‌های ایرانی و اسلامی در متون نمایشی برگزار می‌شود.

گروه داوری متشکل از شهرام کرمی، محمود تیموری، جعفر مهیاری و آتسا شاملو پس از بررسی ۴۲ نمایشنامه‌، منتخبان خود را شامل نمایشنامه‌های «پر پروانه» نوشته عدالت فرزانه، «عقاب سپیدار» نوشته سهیل کاووسی‌کامکار، «هستی، اوبار، فرشته» نوشته هانیه بابانژاد، «خوشه پروین» نوشته هما جدی‌کار، «اژدها در دهکده» نوشته رضا عبدالعلی‌زاده، «مچل کفترباز» نوشته فاطمه هاشمی، «مشت کوهستان» نوشته موسی هدایتی، «خاک تشنه» نوشته فاطیما کاکلی، «لالو و صدای کمانچه» نوشته محراب عبدالله‌زاده و «نام من روژان است» نوشته حمیدرضا نعیمی اعلام کردند.

در نشست داوری، سعید زین‌العابدینی و مریم خاکسارتهرانی به عنوان نمایندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین مهدی قلعه و احسان مجیدی به عنوان نمایندگان کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر حضور داشتند.

دبیرخانه دومین رویداد «توکا» در مورد چگونگی اجرای نمایشنامه‌خوانی هر ۱۰ نمایشنامه اعلام شده که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا خواهند داشت؛ به زودی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.